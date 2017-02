Cimbalomversenyek a Modern Art Orchestrával Budapesten Cimbalomversenyek címmel ad koncertet a Modern Art Orchestra február 26-án vasárnap a Budapest Music Centerben. A népszerű big band a formáció vezetője, Bacsó Kristóf műveit adja elő, közreműködik Lukács Miklós cimbalomművész. Az este során a Restringed Music - Suite for Cimbalom and Jazz Orchestra című mű ősbemutatóját hallhatja a közönség. A darabban kortárs zenei elemek ugyanúgy megtalálhatók, mint a mai modern dzsesszre jellemző hangzás, a kompozíció egészét pedig Bartók öröksége és egyfajta kelet-közép-európai életérzés hatja át - szerepel a szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott ajánlóban.



A koncerten egy másik különlegesség is lesz: az Elements című darabot szerzője, Fekete-Kovács Kornél cimbalomművész nagyapjának ajánlotta. Ez a darab a hangszer adta lehetőségekkel játszik három tételben, a szerző a művet kifejezetten Lukács Miklós cimbalomművész számára írta. A zeneművet a jelenlegi formájába Subicz Gábor zeneszerző hangszerelte át, és big band formációban először adják elő.



A 2005-ben alakult Modern Art Orchestra az elmúlt években szerzői estet szervezett mások mellett Hárs Viktor, Nagy János, László Attila és Dinnyés Dániel kompozícióinak, miközben a MAO a dzsessz tradícióit is ápolja, dzsessztörténeti sorozata van a BMC-ben mások mellett Duke Ellington, Gil Evans és Count Basie műveinek előadásával. A Hajós Andrással közös, Zenehajó című műsorban a gyerekekhez hozzák közelebb műfajt interaktív módon.



A formáció színpadra lépett többek között Sanghaj, Párizs, Los Angeles, New York, Zürich és Prága koncerttermeiben, 2014-ben Ennio Morriconéval közösen turnéztak, több világsztárral dolgoztak együtt, például Kurt Ellinggel, David Liebmannel, Bob Mintzerrel, a New York Voices-zal, Adam Nussbaummal, a Mezzofortéval vagy Rhoda Scott-tal.



Lukács Miklós, napjaink egyik legjelentősebb hazai zenészegyénisége 1977-ben született Törökszentmiklóson. 1999-ben diplomázott a Zeneakadémián, ahol G. Szeverényi Ilona irányításával képezte magát. 1998-1999-ben az Egyesült Államokban a Concertante di Chicago kamarazenekar szólistájaként lépett fel. Elsősorban a dzsessz és az etnozenék terén játszik különböző formációkban, így a Borbély Műhelyben, az East Side Jazz Companyban, a Dresch Mihály Quartetben vagy a Cimbalomduóban, emellett néhány éve saját trióját is vezeti, a Baló Györggyel és Orbán Györggyel megalakított Cimbiózist.



2005-ben improvizatív duólemezt készített Szakcsi Lakatos Bélával. 2008-ban fellépett szólóban és duóban szerepelt a Menuhin-fesztiválon Gstaadban, ugyanabban az évben portréfilmet forgattak róla és hangszeréről, Mano Camon rendezésében. Tavaly két kiemelkedő amerikai muzsikussal, Eric Harland dobossal és Larry Grenadier bőgőssel lépett fel trióban és készített lemezt.

[2017.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Háromtagú Esküvői Zenekar megrendelhető zenekar [2017.02.20.]

Énekesnőt keresek zenekar [2017.02.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu