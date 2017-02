Pápai Joci: "Köszönöm" Pápai Joci jött, látott és tarolt! Az énekes az 5 hétig tartó verseny során egyértelműen a zsűri és a közönség kedvencévé vált. „Origo” című dala meghozta a várva várt sikert Joci számára, így a nézők szavazatai alapján ő képviselheti hazánkat a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kijevi döntőjében. Nagy izgalom és várakozás övezte A Dal 2017-es döntőjének eseményét. A 8 döntőbe jutott produkció – Pápai Joci, Radics Gigi, Tóth Gabi, a Kállay-Saunders Band, Zävodi + Berkes Olivér, a Leander Kills, Kanizsa Gina és a Soulwave - közül a zsűri mindössze 4 produkciót bízhatott a közönség döntésére. Legmagasabb pontszámmal Pápai Joci, majd őt követte , Zävodi + Berkes Olivér duója és holtversenyben a 3. helyen Radics Gigi és Kanizsa Gina versenyezhetett tovább.



A nézők pedig döntöttek arról, hogy melyik az az előadó és dal, amely a legméltóbb arra a címre, hogy képviselhesse hazánkat egy ilyen rangos nemzetközi versenyen: ez pedig Pápai Joci és az „Origo” lett, amelynek videóklipje már túlszárnyalta az 1,3 millió megtekintést is! Joci győzelmének története egészen sorsszerű, hiszen mindent egy lapra tett fel. „ A győzelemmel beteljesült egy álom, amit négyéves korom óta üldöztem. Tizenkét éve kezdtem valamennyire ismert lenni, de onnantól kezdve nem tudtam átütő sikert elérni, ez pedig rengeteget elvett belőlem. Nekem a zene adta a legtöbbet, de azt éreztem, hogy a karrierem hajszolása már csak elvesz tőlem. Nagyon érzékeny ember vagyok, és ezek az évek megtépázták a lelkemet. A Dal előtt könyörögtem Istenhez, hogy adja meg nekem az átütő sikert vagy vegyen el tőlem mindent, érjen valami olyan, amitől már tényleg nem lesz energiám küzdeni, és legyen belőlem inkább egy jó szakács vagy szobafestő”. Jocinak hatalmas visszaigazolás a szakma és a közönség részéről is, hogy ennyien kiálltak mellette, megszerették dalát és támogatták őt a verseny során, amiért végtelenül hálás a közönségnek, a zsűrinek, a műsor stábjának és saját csapatának. Joci boldogsága határtalan: „Nagyon nagy üzenet ez a magyar romaság számára is: Ha keményen dolgozunk, és nem adjuk fel az álmainkat, akkor befogad minket a magyar nép. Hogy ezt roma fiúként megélhetem, ezt nem tudom szavakba önteni! Én vagyok a legboldogabb ember ma Magyarországon! Köszönöm!” [2017.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Háromtagú Esküvői Zenekar megrendelhető zenekar [2017.02.20.]

