Gergely Róberték elárulták, miért vártak ennyit a nagy nappal Gergely Róberték elárulták, miért vártak ennyit a házassággal. Gergely Róbert és párja, Némedi-Varga Tímea már 10 éve egy párt alkotnak, de csak 3 éve házasodtak össze. A színésznő szerint azért jó, hogy ennyit vártak, mert így a házasságkötéskor pontosan tudták, hogy kivel állnak szemben, és több nehézséget is megéltek már addigra együtt. A pár elárulta, hogy természetesen néha ők is majdnem megölik egymást, és arról is meséltek, hogy miket tartanak fontosnak egy kapcsolatban. [2017.02.21.] Megosztom: