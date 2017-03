A Zaporozsec nagyon beindult Az osztálytársakból alakult szentgotthárdi rockzenekar tehetségkutató fesztiválokon kezdte gyűjteni hallgatóságát, majd az MR2 hullámait is megnyerte magának, hisz a rádió már az ötödik dalt játssza rotációban, sőt az Azon az éjszakán három egymást követő héten vezette a Petőfi TOP 30-at. Most nagyon keményen beizzítják a motort és nyakukba veszik az országot. Érdemes tudni a Varga Bence (ének, gitár), Papp Dávid (basszusgitár), Hoffman Máté (dob), és Balaton Gergely (gitár) által alkotott csapat zenéjét a Beatlestől a Muse-ig, a hazai alternatív kultúrán át számos hatás inspirálja. A tavalyi év elején még a Hooligans vendégeként járták a klubokat, aztán a NagySzínPad tehetségmutató versenynek is köszönhetően a nyáron minden jelentős fesztiválon színpadra állhattak. Első országos turnéjuk a Nemzeti Kulturális Alap és a Cseh Tamás Program támogatásával valósul meg. Legfrissebb anyaguk egy videoklip formájában a koncertlátogatók egyik kedvenc dalához - a Valse Triste-hez - jelent meg nemrég. A zenekar legújabb klipje képről képre bontja ki a hangulatát annak, hogy milyen, amikor Weöres Sándor világa találkozik a Zaporozsecével. A zene, ami felráz, a szöveg, ami megnyugtat. A Valse triste című dal magával ragadó energiáin nehéz kívül maradni. Megérint és lecsendesít, odahúz és lepörgeti előttünk az élet lényegét, minden súlyát és gyönyörűségét. Weöres Sándor szavaival élve: "nem tudjuk pontosan mit jelent, mégis felemel, átalakít". Kellemes, mélabús borzongással váltja ki az érzést, hogy minden rendben van... A Valse triste érzelemgazdag zenei témáját és mondanivalóját hozza még közelebb az új Zaporozsec videó. Saját bevallásuk szerint ez az eddigi legjobb anyaguk, mert sikerült megvalósítani, hogy a képek igazán együtt éljenek a dal lassan építkező, bensőséges hangulatával és sodrásával. A forgatásnak hazai pálya, a szentgotthárdi színházterem adott otthont, a zenekar életének egyik fontos bázisa, klipek, próbák és szereplések helyszíne. Nem volt nehéz az ismerős falak között a nyugodt forgatási körülményeket megteremteni. A fiúknak semmi más dolguk nem volt, csak önmagukat adni és zenélni. A turné állomásain a rádiós slágereik mellett (Azon az éjszakán, Emszercénégyzet, Mr. Gorsky, Menjünk a Marsra, Zuhanás, ...) előadják majd természetesen ezt a dalt is, de a szerencsések az idén tervezett új lemezre készülő számokba is belehallgathatnak még megjelenésük előtt. A koncertek sodró lendülete az első perctől kezdve betölti a klubokat és nem csak talpalávalóként szolgál, hanem egy-egy dallal a Zaporozsec akár a Marsra is elvarázsolhat bárkit. Az önfeledt rock&roll közben azonban érdemes a dalszövegekre is odafigyelni, hiszen a zenekar a fülbemászó dallamok mellett a szavakkal játszva bontja ki még inkább sokszínű, izgalmas világát. – Nap Média – [2017.03.03.] Megosztom: