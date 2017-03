Kapcsolatok • Medix Kiderült! A magyar zenész privát rendezvényen lép fel Amerikában! A 2016. augusztusa óta folyamatosan a toplisták élén álló első magyar dala, vagyis a Metro óta a már jól ismert MEDIX új dalokkal készül. Ennek debütáló dala áprilisban jelenik meg. A többek szerint nyugati minőségben dolgozó srác nem bízza a véletlenre azon felül, hogy kint forgatja a videoanyagokat, bemutatkozási lehetőséget kapott többek között New York belvárosában egy privát rendezvényen, ahonnan megnyílhatnak a kapuk a New York-i vérkeringésbe. A tizenkét videóklippet most egy amerikai turné keretében rögzíti olyan városokban, mint New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas, San Fransisco vagy Honolulu.



A lemez nagyon erősnek ígérkezik, és bízunk benne, hogy a fiatal srác hozza az eddig megszokott nemzetközi színvonalat.



Azt az információt kaptuk, hogy a lemez tropical house, electro house stílusú, többsége magyar nyelvű lesz, de akad közöttük néhány, amit amerikai előadókkal készített.



Nagyon várjuk az anyagot. Igazi csemege lesz ez, a hazai zenei piacon! [2017.03.06.]

