Campus Fesztivál 2017 - ez már a tizedik lesz Idén 10 éves a Campus Fesztivál, július 19-től 23-ig az ünnephez méltó program, izgalmas és sokszínű kínálat fogadja majd a közönséget, és számos világsztár várható, jelentették be a szervezők. Debrecen az ország turisztikai régióinak egyik központja, a Campus Fesztivál pedig az ország egyik legnagyobb nyári könnyűzenei eseménye, ahol tavaly 98 ezren buliztak. A legnépszerűbb hazai előadók mellett a Campus vendége lesz a fesztiválok császára a The Prodigy, a világot igen rövid idő alatt meghódító dán Lukas Graham, a berlini DJ-producer Alle Farben, jön Charlott Boss, azaz Nod One's Head az egyedi hangzást képviselő énekesnő, illetve a kilencvenes évek legnépszerűbb eurodance párosa a 2 Unlimited is. A The Prodigy nevét és zenéjét nem kell bemutatni senkinek, olyan slágereket írtak, mint a 'Voodoo People', Smack My Bitch Up', 'Firestarter', 'Breathe'. Az elmúlt huszonöt év egyik legsikeresebb, legnépszerűbb és legőrültebb brit elektronikus zenei alakulata, fellépéseiken minden alkalommal több ezer ember tombol, koncertjük vad és elementáris erejű. Több millió rajongójuk van világszerte, „kevés ennél fesztiválkompatibilisebb együttes létezik most a piacon" fogalmazta meg találóan egy kritikus. Lukas Graham 2016 felfedezettje volt, debütáló albuma a lehető legtöbb helyen pozitív kritikákat kapott, zenéjéről a New York Times írója is roppant elismerően nyilatkozott. A köztudatba '7 Years' című dalával robbant be az énekes, ami 33 országban vezette a slágerlistákat, és már több mint 425 millió Spotify letöltésnél jár. És, hogy mi várható egy Lukas Graham koncerten? „Megnevettetlek, megtáncoltatlak és megríkatlak, ha hagyod."- nyilatkozta a dán művész világkörüli turnéja előtt. A Berlinből származó Alle Farben igazán nem számít újoncnak, már tíz éve ismerik és elismerik őt a klubok világában, töretlen szenvedéllyel turnézik világszerte, felejthetetlenné téve ezzel az éjszakákat New Yorktól Bangkokig. A DJ set-ek alkalmával előszeretettel vegyíti az eltérő elemeket: egy kis swing és klasszikus zene élő hangszerekkel, techno, house, minimal. Számára soha nem volt ellentmondásos Csajkovszkijt játszani egy klubban vagy egy fesztiválon, sőt kihívásként tekintett rá. A Nod One's Head név mögött Charlott Boss áll, egy egyedülálló hangzással bíró független énekesnő és dalszerző. Míg korábban a melankolikus indie pop és house ritmus volt rá jellemző, mostanra inkább az elektronika, a dance és a pop modern szintézisét alkotta meg. Dalszerzői stílusa éppoly egyedi, mint a lélegzetelállító fellépéseinek hatása. A cselló és a balett mellett igazi hardcore metal fan. Az általa képviselt műfajt nehéz meghatározni, olyan, mint egy különös művészeti projekt. A Campus Fesztivál programkínálata az elmúlt évekhez hasonlóan igen változatos. A rendezvényre a zenei felhozatal sokszínűsége jellemző, a különböző helyszíneken a rock, az elektronikus, a világzenei és jazz koncertek mellett számos más műfaj képviselői is fellépnek. A jubileumi évben több mint 200 nem zenei program is szerepel a kínálatban: irodalmi és színházi programok, közönségtalálkozók, pódiumbeszélgetések, felolvasóestek, filmvetítések, Dumaszínház és többek között ezer négyzetméteren a Debreceni Egyetem várja majd a látogatókat. Az eddig is igen változatos kulturális választék egy fontos új színnel bővül: a debreceni Csokonai Színház saját programhelyszínén zenés és nem zenés színházi programok, improvizatív előadások és sztárszínészek lépnek majd egy különleges fa építmény színpadára, éjféltől pedig egyedi jazzprogram várja az ínyenceket ugyanitt. A legnagyobb magyar fesztiválok sorába lépve a Campus sem maradhat ki a feljövő zenekarok legfontosabb hazai versenyéből. A Nagy-Szín-Pad kezdeményezéshez csatlakozva a Nagyerdőn bérelt helyet kap a televíziós műsorba bekerült nyolc zenei produkció (Dope Calypso, Jónás Vera Experiment, Konyha, Lóci Játszik, Mörk, Petruska, The Qualitons és Sena), a május végén az Akvárium Klubban záruló vetélkedés győztese pedig egyenesen a fesztivál nagyszínpadán landol. Bővülnek a programhelyszínek, nő a fesztiválterület, idén már a Nagyerdei Stadion is körül járható lesz. A Campus Fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan a Nagyerdei Stadionban és környékén egyedülálló infrastruktúrával várja a látogatókat július 19-től 23-ig, immár tizedjére. [2017.03.10.]

