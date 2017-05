Magna Cum Laude - új dal és turné Új dallal és szöveges klippel kezdte meg tavaszi szezonját a Magna Cum Laude zenekar. Két évvel ezelőtt jelentkeztek utoljára új slágerrel, most a „Volna-e kedved” című számukkal egy új hangulatot idéznek meg. A Szabó Tibi és Kara Misa szerzőpáros, és a zenekar nem titkolt szándéka: szeretnék, ha a dal, a házasulandók himnuszává válna! Akik ismerik a Magna munkásságát, dalait, azok tudják, hogy a mélyről jövő szövegeikben a minden napok érzéseit, gondolatait ragadják meg, melyek mindegyikében magunkra ismerhetünk. Misa a szerelmes dal fogalmát most nem a klasszikus oldaláról közelítette meg: „A szövegben szerettem volna felhívni a házasság fontosságára a figyelmet. A dal nem csak a szerelem szikrájáról, az új kapcsolat ízéről szól, hanem az örökké együtt fogadalomról, az együtt megöregedésre való vágyról. Ami nem más, mint a nagybetűs szerelem beteljesülése.” A dal mondanivalóját Tibi dallamai teszik teljessé, az új zenei hangzásvilágban ez az érzésvilág mutatkozik meg. Az idén nagykorúvá vált gyulai zenekar hosszú utat járt már be. Az elmúlt években rengeteg küzdelem, tagcserék, nagylemezek, klipek és koncertek százai nyomán jutott el idáig a Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa alkotta eredeti formáció - három éve Lesták Mártonnal és Török Mátéval egészültek ki. Az immár teljessé vált, lendületes, mindig újat mutatni tudó zenekar tavasszal turnéra indul, melynek első nagy megállója május 5-én, Budapesten lesz a Barba Negra Trackben, ahol az új dal is bemutatkozik a nagyközönség előtt. Koncertjük előtt fellép a Fangler’s, este pedig egy különleges vendég, Ferenczi György egészíti ki a zenekart. Volna-e kedved



zene: Szabó Tibor

szöveg: Kara Misa Már csak mi tudjuk

Milyen eredetű

Egy korhadt fán

A négy kezdőbetű

Mit egykor belékarcolt

Ki végig érted harcolt

Most újra előtted áll

És válaszra vár Ha már túljutottam minden hegyen

Hogy ajkad számról mintát vegyen

Volna-e kedved megöregedni

Én velem, én velem

Megbocsájtottál te is nekem

Több százszor hát megkérdezem

Volna-e kedved megöregedni

Én velem, én velem Ne keresd többé

Az összefirkált oldalút

Kivágták rég egy kissé átalakult

Olyan hangszer lett belőle

Mi ha szólna

Összenőne tőle

A tél és a nyár

S csak egy válaszra vár Ha már túljutottam minden hegyen

Hogy ajkad számról mintát vegyen

Volna-e kedved megöregedni

Én velem, én velem

Megbocsájtottál te is nekem

Több százszor hát megkérdezem

Volna-e kedved megöregedni

Én velem, én velem