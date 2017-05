Gratulálunk - 10 éve Budapesten a Vámpírok bálja Közel háromszáz előadás, 250 ezer néző, egyöntetű szakmai és közönségsiker. Ez a budapesti Vámpírok bálja eddigi mérlege. A magyar változat bombaként robbant be a köztudatba, mára alig akad olyan ember, akit ne kerített volna hatalmába a látványos produkció, ezrek várják vágyakozva a soron következő vámpír szériát. A Vámpírok bálja Facebook oldalát közel 40 ezer rajongó követi. A PS Produkciót 2006-ban Póka Balázs operaénekes és Simon Edit producer alapította azzal a céllal, hogy meghonosítsa Magyarországon a nyugati országokban már bevált és sikeresen működő üzleti alapon – magántőke és szponzorációs támogatások bevonásával – megvalósított világszínvonalú, kompromisszumoktól mentes komoly művészeti értéket felvonultató musicaljátszást, és megismertesse a magyar közönséggel a minőségi zenés színházat. Lányuk, Póka Júlia ügyvéd, és férje Erkel László Kentaur, díszlet- és jelmeztervező jelentős részt vállaltak előadásaik létrehozásában. Közös elhatározásuk volt 2004-ben, hogy bemutassák Budapesten a kiemelkedően magas - közel 280 milliós - költségvetésű musicalt, a Vámpírok bálját.



2010-ben, második produkcióként szintén nagy sikerrel mutatta be a PS Produkció, a Vámpírok bálja szereplőivel az ABBA együttes szerzőpárosának Benny Andersson és Björn Ulvaeus, valamint az Oscar-díjas szövegíró Tim Rice, SAKK című musicaljét.



Simon Edit producer a legendás Rock Színház egyik alapítója, meghatározó egyénisége, motorja volt. Sokat tett a musical és a rockopera műfajának hazai elismertetéséért, kedvet adva a színházaknak musical produkciók létrehozására, rendszeres játszására. Nevéhez olyan darabok magyarországi ősbemutatója fűződik, mint A Nyomorultak, Sakk, Evita, HAIR, FAME, Jézus Krisztus Szupersztár, Miss Saigon, The Full Monthy, Dorian Gray, RENT.



A kultusz övezte Vámpírok bálja musicalt világszerte eddig több mit tíz millióan látták. Bécs után Stuttgartban, Hamburgban, a Broadway-n, Varsóban, 2006-ban Tokióban, Obernhausenben, Berlinben, majd ismét Stuttgartban ünnepelhették. 2007-től Budapesten új látványvilággal és rendezésben láthatja a közönség. A budapesti bemutatót követően már az előadás magyar változatát mutatták be 2009-ben ismét Bécsben, 2010-ben Antwerpenben valamint 2011-ben Szentpéterváron és Moszkvában. A magyar produkció dupla CD-je hónapokon át vezette a Sound of Music toplistáját és a londoni lemezpiacon is elismerő sikert ért el.



A Vámpírok bálja bemutatásához befektetői tőke és szponzortámogatások mellett hitelt vettek fel. A biztos siker garanciáját a jó darabválasztás (Michael Kunze író, Jim Steinman zeneszerző) az elhivatott munka, a minőségre való törekvés, a rangos nemzetközi alkotói team (Roman Polanski vezetőrendező, Cornelius Baltus rendező, Dennis Callahan koreográfus, Chriss Ellis lighting designer) felkérése, a gondosan kiválasztott énekesek, táncosok, zenekari művészek, valamint az Erkel László Kentaur által tervezett parádés jelmezekkel, díszletekkel kiállított produkció biztosította.



2006-ban a PS Produkció elsőként hirdetett valóban nyílt szereplőválogatást, melyen 700 jelentkezőből a vezetőrendező Roman Polanski közvetlen munkatársa, Cornelius Baltus rendező és Dennis Callahan amerikai koreográfus vezetésével, a szerepekre legalkalmasabb művészeket választották ki. A szereplők kiválasztásánál nem volt szempont a korábban megszerzett hírnév, kizárólag a produktum és a tehetség alapján válogattak. A meghirdetett szereposztásban egyetlen ismert művész neve sem szerepelt, melyet a meghatározó színházszakmai körök hatalmas rizikónak és vakmerőségnek értékeltek. Mostanra komoly szakmai elismerésnek könyvelhető el, hogy a budapesti Vámpírok bálja társulatából 27 pályakezdő művész kapott külföldi szerződést a produkcióban nyújtott teljesítménye alapján és alig van Magyarországon olyan színház, ahol ne bukkanna fel egy-egy szereplő a Vámpírok báljából.



Az itthon és külföldön etalonként emlegetett produkció számos fiatal tehetséget röpített a magasba, hazai és nemzetközi nagyszínpadokra. Köteles Géza, a Magyar Állami Operaház karmestere irányításával az évek során több mint 100 zenekari művész játszott a produkció zenekarában. A közel 140 főt foglalkoztató, önfenntartó magánszínházi vállalkozás folyamatosan hirdet szereplőválogatást. A szereposztás folyamatosan frissül, fiatalodik, új tehetségek kapnak lehetőséget, amelynek köszönhetően az előadás tíz év elteltével sem veszített lendületéből és dinamizmusából. Napjainkig közel 4500 művész mutatkozhatott be személyesen a szereplőválogatások alkalmával és több mint 200 művész öltötte magára a Vámpírok bálja valamelyik karakterének jelmezét.



A társulatot a kezdetek óta a szeretet és a jókedv jellemzi, az utolsó előadások után minden közreműködő már a következő szériát várja. A családias légkörben barátságok és házastársi kapcsolatok is kialakultak az évek során. A tíz év sok veszteséget is hozott, Miklós Tibor szövegíró, Várady Viktória színművésznő és Répás Máté táncművész emlékét szívében őrzi az egész társulat.



Nagy népszerűségnek örvend a közönség körében az előadások köré szervezett kulisszajárások és a dedikálással egybekötött éjszakai vámpírtalálkozók szervezése. A folyamatosan duzzadó rajongótábor megszokhatta, hogy minden szériában számíthatnak valamilyen izgalmas meglepetésre.



Tíz év alatt rengeteg rendhagyó kezdeményezéssel, akcióval szőtte szorosabbá kapcsolatát a produkció nagyszámú rajongótáborával. Többek közt a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben országos váradást szerveztek, egy budapesti luxusszállodában a mai napig népszerű és egyedülálló vámpírlakosztályokat nyitottak és örökbe fogadták Bendegúzt, a Fővárosi Állat- és Növénykert növényevő denevérét..



A 10 éves jubileumi előadást június 5-én tartja a társulat, ezt követően június 6-án az előadás után éjszakai vámpírtalálkozó keretében a produkció összes szereplőjével találkozhat a közönség.

Jubileumi előadások: 2017. június 1-tól 7-ig és október 25-től 29-ig,



