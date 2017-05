Itt a nagy lehetőség - Énekelj Te is az Arénában! Országos énekversenyt hirdet a magyaroknak Hollywood legnagyobb zeneszerzője, James Newton Howard. Egy szerencsés a világsztárral együtt léphet fel novemberben a Papp László Budapest Sportarénában. A "Micsoda nő!", „Az éhezők viadala", “Harry Potter” és további számos sikerfilm zeneszerzője, James Newton Howard Budapestre is ellátogat 2017-ben első élő koncertturnéjával. A Grammy-díjjal és Emmy-díjjal is jutalmazott, Oscar-díjra jelölt nemzetközileg ismert és elismert filmzeneszerző koncertjén Hollywood elmúlt három évtizedének filmzenéit ünnepli.



2017. november 5-én a Papp László Budapest Sportarénában egy szerencsés magyar énekes is felléphet, James Newton Howarddal. A koncert kapcsán a szervezők országos énekversenyt hirdetnek amatőr és profi énekesek számára.



A feladat a következő: vedd videóra, ahogyan hangszerkíséret nélkül elénekeled "Az éhezők viadala" című filmből a 'The Hanging Tree' című dalt, töltsd fel a YouTube-ra, küldd el e-mailben a videó linkjét és magadról egy rövid bemutatkozót magyarul és angolul egyaránt (név, életkor, fotó, telefonszám, e-mail , foglalkozás, cím, angol/alap/közép/felsőfok) az info@danubiusmusic.com e-mail címre 2017.07.30-ig.



A James Newton Howard által szerzett „The Hanging tree” című dalt eredetileg Jennifer Lawrence énekelte és második helyezést ért el a Billboard Hot 100-as listában.



A zeneszerző által kiválasztott győztes élőben léphet fel a novemberi koncertjén a Papp László Budapest Sportaréna hatalmas közönsége előtt. A nevezés díjtalan. [2017.05.17.] Megosztom: