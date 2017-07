Jazz, bor, Balaton - jön a Paloznaki Jazzpiknik 2017 A Paloznaki Jazzpiknikre legközelebb 2017. augusztus 3-4-5. között kerül sor. A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon a Homola Pincészet idén már hatodszorra rendezi meg a Paloznaki Jazzpikniket, ami kis Tájház-udvari dzsemboriból vált 3 napos, 4 színpados, 20 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává. A Balatontól egy kőhajításnyira, a paloznaki szőlőhegyen igazi piknik-hangulatra, színvonalas gasztronómiai kínálatra és első osztályú előadókra számíthatnak a látogatók. Idén nyáron három napra Paloznak lesz a jazz balatoni fővárosa: a falu melletti nagyszínpadon napközben a plédeken ejtőzve, este pedig a füvön táncolva, a csillagok alatt szólnak a nagykoncertek. A Jazzpiknik 6. évét egy különleges nulladik nappal nyitja: az igazi nyáresti hangulatot megteremtő Group'n'Swing után a világhírű Kool & the Gang ad koncertet a Nagyszínpadon, a nyár egyik legnagyobb balatoni bulijának megnyitójaként. A sort pénteken és szombaton izgalmas nemzetközi és hazai előadók folytatják. Augusztus 4-én fellép a brit acid jazz csapat, az Incognito, majd a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó olasz énekes, Mario Biondi. Az Incognito előtt fellép a Kéknyúl & Jónás Vera a Nagyszínpadon, míg a Tájház Színpad fő fellépője ezen a napon a The Qualitons lesz. Augusztus 5-én a hangulatot a Swing á la Django és a Peet Project melegíti be a Nagyszínpadon, az este sztárja a Matt Bianco feat New Cool Collective lesz. A Tájház Színpadon az Antal Gábor trió kezdi a napot, majd fellép a Dj Bootsie Live Band, az estét pedig a Sárik Péter trió és Berki Tamás zárja. A Sáfránkert Vendéglő előtt a falu főutcáján jazz formációk szórakoztatják a járókelőket, idén pedig újdonság lesz a Pezsgő terasz, ahol a mediterrán jazz életérzés is helyet kap. És persze marad a vidéki hangulat, a legjobb Balatonfüred-Csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak. A Jazzpiknik a gasztronómiában is a minőséget képviseli, az északi part közkedvelt éttermei és kézműves termelői biztosítják majd a harapnivalókat, a piknikhangulatot pedig piknikkosarak, behűtött borok, helyi termelői finomságok és plédek teszik teljessé. A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adják, emellett kaphatók lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várjuk a kicsiket a Tájház udvaron és a Nagyszínpad mellett. [2017.07.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Basszusgitáros kerestetik zenekar [2017.07.23.]

Gitárosok! zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2017.07.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu