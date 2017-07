Indul a DreherFeszt Felfedező! Új sansz kezdő bandáknak: indul a DreherFeszt Felfedező! A KERET blog és a Dreher a legtehetségesebb fellépőket keresi. A DreherFeszt Felfedező néven induló tehetségkutató versenyben a szeptember 2-án megrendezésre kerülő sörgyárfesztivál színpadára hat együttes juthat fel, amelyek közül az élő fellépés alapján választják ki a győztest. A 2017-es év sem múlhat el DreherFeszt nélkül: a sörgasztronómiai és zenei élményeket ötvöző sörgyárfesztivált idén szeptember 2-án rendezik meg. A tavalyi bővítésnek köszönhetően a Dreher Sörgyárak patinás környezetében nem csupán számos romkocsma és csak ezen a napon megkóstolható sörkülönlegesség, hanem két színpad is várja a látogatókat. A nagyszínpad zenei felhozatala pedig most is igazán vonzó, a legnépszerűbb fesztiválzenekarok köréből ott lesz a Cloud 9+, az Intim Torna Illegál és a Punnany Massif is. A kisszínpad programja azonban még nyitott, olyannyira, hogy egy most induló, DreherFeszt Felfedző névre keresztelt tehetségkutató versenyen keresik a magukat próbára tenni kész együtteseket a KERET Blog együttműködésével. Az utóbbi a hazai független és underground zenei élet felfedezőjeként rendszeresen kutat fel még kevésbé ismert bandákat és ismerteti meg őket az érdeklődő közösséggel. A több fordulós megmérettetésnek köszönhetően összesen hat zenekar kap majd fellépési lehetőséget a DreherFeszten: három produkciót a szakmai zsűri, másik hármat pedig a közönség juttathat fel a színpadra. Közülük egy a KERET Blog különdíjaként automatikusan bejut a következő Kikeltető verseny elődöntőjébe, valamint az élő fellépés alapján egy győztes zenekar 100 000 forint értékű stúdiózást is nyerhet. „Maga a DreherFeszt ötlete is a felfedezés jegyében született meg négy évvel ezelőtt, hiszen egy olyan underground sörgyárfesztivált találtunk ki, amelyre korábban nem volt példa. Most pedig hozzájárulhatunk ahhoz, hogy mások is rálépjenek a maguk útjára. Nagy öröm számunkra, hogy lehetőséget biztosíthatunk fiatal, tehetséges zenekaroknak a bemutatkozásra! Ki tudja, talán olyan későbbi nagy nevek lépnek a kisszínpadunkra, akik örömmel fognak visszagondolni erre a sanszra” – emelte ki Mocsári Judit, a DreherFeszt szervezője. További részletek a versenyről: http://keretblog.hu/felfedezo/, [2017.07.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Basszusgitáros kerestetik zenekar [2017.07.23.]

