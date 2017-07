Sziget Fesztivál 2017 - Somló Tamásra koncerttel emlékeznek Életművének legmarkánsabb darabjait csokorba kötve, egy nagyszabású koncerttel emlékeznek meg barátok, kollégák, pályatársak a tavaly elhunyt Somló Tamásról, aki most töltené be 70. életévét. A „Somló Cirqsz” a Sziget mínusz 1. napján, augusztus 9-én várja a nagyérdeműt, a Magic Mirror sátorban. Idén töltené hetvenedik életévét Somló Tamás énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A kiváló zenészt az óriási hatású LGT tagjaként ismerhették legtöbben, de korábban az Omega zenekarban, valamint számos egyéb formációban - mint az Atlas, a Kex vagy a Non-Stop zenekar - is játszott. A tavaly elhunyt művészről méltó módon szeretne megemlékezni a család és a magyar zenész szakma, ezért egy nagyszabású koncerttel készülnek a Sziget első napján.



A Modern Art Orchestra egy jazz és kortárs zenei big band, mely Fekete-Kovács Kornél trombitaművész és zeneszerző alapításával jött létre. A formáció zenei műhelyként működik, otthona a mai magyar jazz és komolyzenei szcéna legkiemelkedőbb tanárainak, tehetségeinek, muzsikusainak. Ez alkalommal a MAO több zeneszerző tagja, közöttük a művészeti vezető Fekete-Kovács Kornél is vállalkozott arra a megtisztelő feladatra, hogy Somló Tamás életművéből szemelvényeket áthangszereljenek, illetve a produkció zenei alapját adják az előadásokon is. Örömmel vetették bele magukat a "Nem adom fel", a "Gondolsz-e rám?", az "Ugye mi jó barátok vagyunk?" és további körülbelül húsz híres nóta átírásába. A MAO kiváló zenészeiből álló 8 tagú zenekar kíséri majd a színpadon többek között Tóth Verát és Tóth Gabit, Dés Lászlót, Geszti Pétert, Bródy Jánost, Charlie-t, az Animal Cannibals-t, az Ivan and the Parazol-t, Gerendás Pétert, de feltűnik majd a Roy és Ádám, Peter Ogi, Mohamed Fatima és a Mary Popkids valamint sok pályatárs, barát és kolléga is és természetesen a családtagok is részt vesznek majd a koncerten. A Somló Cirqszt Novák Péter állítja színpadra, műsorvezető pedig Tilla lesz.



Somló Cirqsz – Sziget Fesztivál, Magic Mirror

2017. augusztus 9., 23:00



Fellépők:



Charlie

Animal Cannibals

Geszti Péter

Tóth Vera és Gabi

Frenreisz Károly

Gerendás Péter

Vitaris Iván (Ivan And Parazol)

Fatima

Kama (Mary Popkids)

Peter Ogi

Blahaluisana: Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes Máté

Roy és Ádám + Köves Miklós Pinyó (Piramis)

Bornai Tibor

Bródy János

+ a Somló gyerekek

Moderátor: Tilla

Közreműködik: Modern Art Orchestra

