Vörös Rébék premier lesz a tatai Szabadtéri Színpadon Már önmagában az is kuriózumnak nevezhető, ha egy balladából készül zenés színházi előadás, de a Vörös Rébék feldolgozása még többet ígér. A musical ballada premierje – 2017. július 28. 21 órától lesz. A résztvevő művészek kiválasztása láthatóan kifejezetten törekedett a zeneileg is kiforrott világ megteremtésére, miközben prózai színészekben is bővelkedik a társulat. Derzsi György zenéje egyszerre hordozza a musicalek nagy ívű slágereit, de zenedramaturgiája Puccini igényességével vetekszik, s a szereplőkre írt bátor muzsikája hol a magyar népzene alapvetéseit, hol Bartók kiérlelt drámáját, hol az édesbús musicalek világát juttatja eszünkbe. Mégis - s vélhetőleg ez Derzsi valódi kézjegye - az egész mű egységes képet ad, nem érezzük idegennek egyik zenei irányt sem. Pesty-Nagy Kati a ballada gondolattöredékeit úgy tágította színpadi egésszé, hogy az emberi viszonyok, a drámai csúcspontok okát, miértjeit boncolja olyan érzékenységgel, mely nem töri meg az Arany János diktálta nemes stílust, de mégis egy egész estét kitöltő, valódi, drámai erővel bíró színpadi művet mutat fel. A szereposztás igazán kecsegtető, zenei csemegének ígérkezik Vadkerti Imre, Pásztor Ádám, Kecskés Tímea és Bucsi Annamária hangjának találkozása, találkoztatása. Pásztor Ádám számára Pörge Dani szerepe óriási lehetőség, hiszen az út, amit a darabon belül bejár mind drámájában, mind zenei kiteljesedésében egyedülállóan nagyvonalú és sokrétű. Az előadás igazi élményt jelenthet mindenkinek, akik a musicalek szépségét, varázslatos mivoltát keresik benne, megtalálhatják majd a misztikusnak hihető történet szerelmi vonalát követve, de akik számára az igényesség jelenti a színház világát, azok számára sem fog csalódást okozni az előadás. Külön érdekesség, hogy a vetített díszletelemekben autizmussal élő alkotók munkáit fedezhetjük majd fel, mely a világok közti átjárhatóság szimbólumaként jelenik meg. Az alkotók az előadást egyrészt Arany János születésének bicentenáriuma előtti tisztelgésnek szánják, másrészt in memoriam Ács János - a rendezőnő egykori Mesterére is megemlékeznek. Érdemes mihamarabb megváltani a jegyeket, hogy még a jobb szektorokban találjanak kedves Nézőink ülőhelyeket! Jegyrendelés, információ:

Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ (Váralja u. 4.)

Tel.: 34/589-555 A Vörös Rébék musical balladára a jegyek már online is elérhetőek kényelmesen, otthonról: https://epass.hu/ticketorder/show?id=6 [2017.07.22.]

