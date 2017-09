Ismét Budapesten a Scott Bradlee's Postmodern Jukebox A Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox koncert 2018. május 17-én este 8 órakor a Papp László Budapest Sportarénában lesz. A magyar rajongok örömére, új európai turnéjuk során isméthazánkba látogat a világhírű Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. A nagyszabású koncert 2018. május 17- én este 8 órától lesz élvezhető a Papp László Budapest Sportarénában. Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, kiváló a szuperhangulat teremtésben,profizmusuk megkérdőjelezhetetlen, minden egyes dal újra van gondolva, ami igazi ínyencség a közönség számára. A koncert pikantériája,nemcsak a választott zenében, hangszerelésben van, hanem az előadok egyéniségében, akik gyönyörű hangjukkal varázsolják el a rajongókat. A Posztmodern stílusával, különleges életérzést és remek hangulat biztosít azok számára, akik világszerte várjak, hogy élőben is élvezhessék kedvenceiket. Scott Bradlee kreativitásának nincs határa, ő az, aki, mindent kitalál, őaz, aki ennyire sikeressé tette ezt a zenei irányzatot, a dalokat,koncerteket, videókat. (Melyeket a nappalijában készít… minden héten egy új videót). A csapat YouTube-videói vírusként terjednek az interneten, rendszeresen milliós nézettségre tesznek szert. Kiemelkedő nézettségű például a Miley Cyrus által énekelt WeCan’t Stop dala, melyet doo-wop stílusban dolgoztak fel (több mint 17 millióan láttak), továbbá a Creep, melyet a People magazin 2015 egyik legjobb feldolgozásának titulálta)több mint 37 millióan látták). A Multi-Grammy- díjas Lorde énekes kedvence a Royals, melyet több mint 21 millióan hallgattak meg. A koncert alatt megszűnik a valóság, ésvalóságos történelmi zenei utazásnak lehetünk tanúi, mely az 1920as évek amerikai muzsika világába repítia közönségét. Újságokban, Tv műsorokban, Rádiókban elismerik, díjazzák és követik a zenei munkásságukat, sikert sikerre halmoznak. A rajongók a produkció jóvoltából ezúttal limitált példányszámban 2 féle VIP-jegycsomagok közül is válogathatnak, hogy még közelebbről megismerhessék az előadókat. Jegyek és VIP jegyek kaphatók a Jegy.hu-n és az Interticket, valamint az Eventim országos jegyirodai hálózatában: Aki szeretne ebben az igazán felejthetetlen és lenyűgöző zenei kalandban részt venni, az megteheti 2018. május 17-én este 8 órától a Papp László Budapest Sportarénában. [2017.09.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

