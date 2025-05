Megérkezett egy új dal, ami a születésnapok különlegességéről szól Lélekből jövő muzsika: a „Boldog szülinap” című dal nemcsak egy ünnepi köszöntő, hanem egy meghitt vallomás is. Az ünneplés öröme, a meghittség és az emberi kapcsolatok fontossága - ezek állnak Mészáros Tamás legújabb dalának középpontjában, amely április végén debütált. Az énekes egy különleges apropóból írta meg legújabb szerzeményét, amely egyszerre személyes és univerzális: a „Boldog szülinap” mindenkihez szól, aki szeretettel köszönti szeretteit, vagy egyszerűen csak méltó módon ünnepelné saját születésnapját. Egy nap, ami csak rólunk szól „Ez az a nap, amelyre minden évben visszaemlékezünk. Egy nap, ami valóban rólunk szól - a családunkkal, barátainkkal, szeretteinkkel. Egy nap, amikor jó egy kicsit magunkra helyezni a hangsúlyt” - vallja Tamás, aki a dalt felesége születésnapjára írta. Ez a személyes indíttatás teszi különlegessé és hitelessé az új szerzeményt. „Negyed óra alatt megkaptam a dallamot fentről” A dal megszületése maga is inspiráló történet. Egy februári napon, amikor Tamás leült a zongora elé, szinte varázsütésre jött az ihlet: „Körülbelül negyed óra alatt 'megkaptam' a dallamot fentről. Azonnal rögzítettem, nehogy elfelejtsem, aztán jött a szöveg is” - meséli az énekes, aki ezúttal nemcsak az ötletgazda, hanem a dalszövegíró és zeneszerző is egy személyben. Együttműködés Demko Gergővel A dal végső formájának kidolgozásában ismét Demko Gergő volt Tamás partnere, akivel korábban a Hazánk című videoklip kapcsán dolgozott együtt. „Amint elküldtem neki a piszkozatot, azonnal érezte, hogy ebben a dalban van valami különleges. Ő hangszerelte, és a zeneszerzői munkálatokban is aktívan részt vett” - mondja Tamás. Gergő neve sokaknak ismerősen csenghet: dolgozott már Antal Timivel, a TNT, a Fiesta és a Bon-Bon zenekarokkal is. Egy dal, ami mindenkinek mást jelenthet Tamás szerint a jó dal ismérve, hogy több síkon értelmezhető, és így mindenki meg tudja találni benne a saját történetét. „Kívánom, hogy ezzel a különleges dallal sokan köszönthessék fel szeretteiket. Legyen ez a dal mindenki szívéhez közel álló születésnapi üzenet!” [2025.05.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamatlábbal minde szolgáltatás [2025.05.01.]

Valódi online hitel minden rászorulónak egyéb [2025.04.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu