Komoly mondanivaló: megjelent a Follow The Flow új dala - "Így vagyok szabad" Frissen debütált a Follow The Flow legújabb dala, az „Így vagyok szabad”, amely már a megjelenés napján komoly figyelmet kapott a rajongóktól. A zenekar ezúttal is egy tartalmilag mély és személyes hangvételű szerzeménnyel jelentkezett, amely az önismeret, a belső szabadság és a kitartás témáit járja körül. A videóklip látványvilága tudatosan felépített, szimbolikus képekkel dolgozik, miközben erős hangulati aláfestést ad a dal üzenetének. A visszafogott színvilág, a szuggesztív képek és a vizuális utalások összhangban állnak a dalszöveg mélységével. A szöveg ezúttal is erős pontja a produkciónak: költői sorai személyes élményekből és kollektív tapasztalatokból építkeznek. A refrén – „Millió lábnyomom a homokban...” – emlékezetes motívumként tér vissza, és sokakban rezonál. A YouTube-kommentek tanúsága szerint a közönség egyöntetűen pozitívan fogadta az új dalt, többen már most akusztikus és szimfonikus verziót remélnek. A produkció érzékenysége, a szövegmondás őszintesége és a videó atmoszférája együtt egy újabb erős fejezetet nyit a zenekar pályafutásában. Az „Így vagyok szabad” egyértelműen nem tömeghatásra készült – sokkal inkább egy belső utat követ, és ezzel mélyebb kapcsolatot kínál a hallgatóknak.



