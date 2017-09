Sztárban Sztár 2017 - Oláh Gergő Aretha Franklinként érkezett Jöjjön Oláh Gergő: I Say A Little Prayer előadása. Az egyik legcsodálatosabb soul díva, vagyis Aretha Franklin hangján szólalt meg Oláh Gergő. Stohl András szerint egészen elképesztő volt, ahogy Gergő énekelt, az ahogy nővé alakult! Majkáék 38 pontot adtak Gergőnek. Nézd meg a Sztárban Sztár videóját! A műsorban szereplő hazai sztár-énekesek adásról-adásra megmutatják, hogyan tudnak profiként, zenei legendák bőrébe bújni. Az elképesztő átváltozásokat profi stylistok, fodrászok, maszkmesterek segítik, hogy a műsor fellépői kinézetükben is megtévesztésig hasonlítsanak ahhoz, akinek a dalát előadják. [2017.09.22.] Megosztom: