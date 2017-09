Jön az I. MagdaFeszt - Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából! Október 2. és 10 között a debreceni Csokonai Színház ad otthont az első fesztiválnak.

Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából a Csokonai Színház MagdaFeszt címmel fesztivált szervez október 2. és 10. között, melyen a debreceni írónő műveiből készült és általuk inspirált produkciókat láthat a közönség. A fesztivált Szüts Apor A hallei kirurgus című kortárs operájának előadása nyitja meg, amely Szabó Magda azonos című rádiójátéka alapján íródott. Ezt követően G. F. Handel Acis és Galetea című fantasztikus operáját láthatja a közönség. Mindkét opera rendezője Gemza Péter, a Csokonai Színház művészeti vezetője.



A fesztivál Szabó Magda munkásságának ünneplése mellett hagyományteremtő céllal is születik: a jövőben olyan női alkotókat állítanak majd a középpontba, akik hasonlóképpen egyedülálló, ám korábban kevésbé hallható hangjai a jelen vagy a múlt színházművészetének. A Csokonai Színház két korábbi, nagy sikerrel játszott előadását, a Régimódi történetet és Az ajtót is külön erre az alkalomra felújított változatban tűzi műsorára. A szervezők lenyűgöző, színes programokkal "tisztelegnek" egy héten át az írónő munkássága előtt. Hazánk világszerte elismert énekesnője, Miklósa Erika, Szirtes Edina Mókus hegedűművésszel ad koncertet október 10-én este 8 órától. Elhozza Debrecenbe a Mosonyi Aliz meséjéből készült Az öreg kisasszony autósmeséi című gyermekelőadását Takács Katalin, illetve az E-Mancik Színházi Manufaktúra a Verslábak neccharisnyában című, kortárs női költők műveiből összeállított produkciója is látható lesz.



A Budapesti Operettszínház az Abigél adaptációjával érkezik a Csokonai Színházba. Az előadást három alkalommal (október 7-én, 8-án és 9-én) láthatja a közönség. Szabó Magdát, a lírikust állítja középpontba a Gózon Gyula Kamaraszínház Agyigó című produkciója. Az Agyigó a fesztivál utolsó napján, október 10-én (kedden) tekinthető meg a Horváth Árpád Stúdiószínházban.



A fesztivál ideje alatt Tisztuló horizont címmel álló- és mozgóképinstalláció tekinthető meg a színházban, emellett beszélgetésen mutatjuk be az Alföld folyóirat Szabó Magdára emlékező írásait, illetve tematikus szabadulószobával is várják az érdeklődőket. Adélaïde Pralon, a fiatal francia drámaíró, rendező és műfordító harmadszorra tér vissza Debrecenbe, a Csokonai Színházba, aki idén egy különleges projektbe fogott a színház két színésznőjével, Varga Klárival és Szakács Hajnalkával. Ha álom az életcímmel a 19. századi írónő, George Sand életét és művészetét idézik meg egy zenés fantáziajátékkal. A szabadságvágyáról, bátor döntéseiről ismert, a társadalmi konvenciókkal nem törődő sokoldalú alkotóművész élete éppoly színes, kalandos és merész volt, mint a regényei. Az előadás próbái már nyáron megkezdődtek, így 2017. szeptember 29-én, a MagdaFesztet "beharangozóként" láthatja a közönség a Horváth Árpád Stúdiószínház színpadán. Egy biztos, aki ellátogat október 2. és 10. között a debreceni Csokonai Színházba feledhetetlen élményekkel gazdagodik, s egy pillantásra belecsöppenhet Szabó Magda különleges világába. Jegyinformáció és a teljes program a www.csokonaiszinhaz.hu oldalon! [2017.09.28.]

