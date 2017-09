Kapcsolódó események • UH Fest a Feszty-házban

[2017. október 4.

szerda 19:00 ] UH Fest először a Feszty-házban A nemzetközi kísérleti zenei élet izgalmas negyven alakját és produkcióját október első hetében Budapest különféle helyszínein felléptető, több mint másfél évtizede működő UH Fest idén először működik együtt a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel. A fesztivál negyedik, szerdai napján, azaz október 4-én az MKE Feszty Háza (1063 Bajza utca 39.) négy zenészt lát vendégül este hét órától. A francia François Bonnet, művésznevén Kassel Jaeger Párizsban élő elektroakusztikus hangművész, akinek éve óta a nagy tekintélyű Editions Mego kiadó jelenteti meg lemezeit. Bonnet emellett a zene elméleti és történeti kutatója is: a Recollection GRM művészeti vezetőjeként a Pierre Schaeffer alapította, és az elektoakusztikus zene úttörőit felvonultató Groupe De Recherches Musicales műhely archívumából ad ki műveket. 2016-ban könyve jelent meg The Order Of Sounds: The Sonorous Archipelago címmel. A fesztiválra különleges hanginstallációját hozza.



Nagy Ákos, az este második fellépője elektronikus és akusztikus területen is tevékeny zeneszerző, aki a gótikus és késői reneszánsz zene tanulmányozásától jutott el az Európán kívüli tonalitás és ritmika felfedezéséig, amely aztán mind beépült sajátosan szintetikus műveibe. A fesztiválon több új, korábban nem hallott művét is bemutatja majd.



A Feszty Házban tartott este második felében lép fel Eric Holm drone-, ambient- és hangművész, a Roly Porter és az Emptyset-tag James Ginzburg által alapított Subtext kiadó kreatív közegéből. Holm hangkompozícióiban kulcsfontossággal bír a field recording gyakorlata és tapasztalata: a tavalyi, Barotrauma című lemezén hallható hangokat az Oslótól délre található norvég fjordoknál vette fel két év leforgása alatt, többnyire a víz alatt - a természeti és ipari hangokat manipulálta és komponálta aztán zenei egységgé.



Végül, de korántsem utolsósorban a szingapuri születésű, de több éve Thaiföldön élő, de Európában is rendszeresen turnézó és többek között Pierre Bastiennel is dolgozó transgender zajzenész, intermediális művész Tara Transitory, azaz One Man Nation zárja az estét egyszerre radikális és elegáns zenei performanszával. Tara Transitory élő fellépései letaglózóak, művészete és munkássága pedig a gender, a zajzene és a rituálé társadalmi és kulturális összefüggéseit kutatja. Az UH Fest október 1-én kezdőik és 8-án ér véget. A fesztivál egy hete alatt nem csupán koncertek, hanem beszélgetések és közönségtalálkozások, előadások, workshopok és installációk lesznek látogathatók. A Feszty Házon kívül a fesztivál helyszínei a Trafó, a Lärm, a Francia Intézet, a Szerb Színház, a Toldi, az Artus Stúdió és a Gólya. [2017.09.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

Elektromos orgona hangszer [2017.09.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu