X-faktor 2017 - ők kerültek először a mentorházba Újabb fontos állomáshoz érkezett a 2017-es X-Faktor, hiszen szombat este kiderült, melyik mentor melyik kategóriát kapja idén, és Radics Gigi már ki is választotta azt a hat énekest, akiket továbbvisz magával a mentorházába. Az X-Faktor táborában az egyéni versenyzőknek először a csoportos feladatban kellett bizonyítaniuk. Az énekesek négyesével álltak a színpadra és a mentorok által választott dalt adták elő. A zenekarok sem volt könnyű dolguk, hiszen nekik külön-külön kellett egy-egy sláger feldolgozniuk. Az X-Faktor táborának első szakaszában a mentorok sokszor csalódtak, hiszen olyan énekesekről és zenekarokról derült ki, hogy nem bírják a nyomást, akikben nagyon bíztak. Szerencsére azért bőven akadtak olyan produkciók, amik felemelő pillanatokat szereztek a mentoroknak, akik sokszor egy-egy produkció miatt keményen egymásnak feszültek. Alex kiakadt, hogy a többiek trollprodukciókat engednek tovább. Radics Gigi egy elküldött énekest visszahozott, mert nem értett egyet mentortársai döntésével. Puskás Petit pedig még sosem láttuk ennyire idegesnek. Sok találgatás után szombat este kiderült, melyik kategóriának ki lesz a mentora. Idén Radics Gigi a fiúkat, ByeAlex a lányokat, Gáspár Laci a zenekarokat, míg Puskás Peti a 25 év felettieket fogja mentorálni az X-Faktorban. A székes feladat során először Radics Gigi választotta ki azt a hat énekest, akit továbbvisz magával a mentorházába. A mentornak nehéz dolga volt, hiszen először kellett önállóan meghoznia a döntést a verseny során. A legjobb énekesek pedig akkor érkeztek, amikor már mind a hat szék foglalt volt, így a mentor sorba állította fel azokat a versenyzőket, akiket előzőleg leültetett. Végül, megszületetett a Gigi döntése, és hiába próbálták mentortársai befolyásolni, ragaszkodott az általa kiválasztott énekesekhez. Jövő hétvégén így Barna Martin, Bereznay Dániel, Gulyás Roland, Kovács Pál, Mézes Norbert és Nagy Krisztián közül fogja Radics Gigi kiválasztani a mentorházban, hogy ki az a három énekes, akit magával visz az élő showba. Vasárnap este 18.45-től már ByeAlexen, Gáspár Lacin és Puskás Petin lesz a sor: nekik is ki kell választaniuk azt a hat versenyzőt, akiket már a mentorházba szeretnének magukkal vinni. A mentorok pedig komoly összetűzésbe kerülnek, Alex kritizálja Laci döntéseit, aki emiatt még sírva is fakad. Peti pedig a valaha látott legviccesebb székes feladattal borzolja mentortársai idegeit. Úgyhogy feszültségből és nevetésből vasárnap este sem lesz hiány. [2017.09.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.09.30.]

