Mutatjuk Jason Derulo új dalát

Napi dalajánló.

Jason Derulo az utóbbi években olyan toplistás darabokat tett le az asztalra, mint a „Want To Want Me”, az „In My Head”, a „Wiggle” vagy a „Talk Dirty”. A hazai rajongók idén nyáron a Balaton Sound nagyszínpadán is láthatták a sztárt, ahol egy őrületes bulit csapott többek között a szezon egyik legnagyobb slágerével, a „Swalla”-val.



Kedvenc táncos-énekesünk most egy újabb nyarat idéző partydallal jelentkezik. A „Tip Toe” kollaborátora French Montana, a szám pedig Derulo következő, ötödik stúdióalbumának előfutára. A ’777’ című nagylemez 2018 elejére várható, és olyan további dalokat tartalmaz majd, mint a legutóbbi bulisláger, a Nicki Minaj és Ty Dolla $ign közreműködésével készült, óriási sikert arató „Swalla” és a nemrég megjelent, akció-videóval egybekötött „If I’m Lucky”. A lemezzel kapcsolatban Jason ezt nyilatkozta: „Mindig olyan albumot próbálok írni, amiben benne van egy kis hullámvasút élmény – a lényeg, hogy egy percre se unatkozzanak a hallgatók. Ez a lemez egy kicsit más – érzékenyebb, mint az előzők. Persze, lesz rajta ereszd el a hajam, de helyet kaptak komolyabb, érzelmesebb számok is.” A mostani „Tip Toe” (magyarul lábujjhegyen járás) pont nem az emocionális felvételek körét bővíti, hanem egy tetőtől talpig bulidal, amiben Jason szerzőtársa French Montana volt.



A számhoz készült videóklipben egy őrületes, túlfűtött partiba csöppenünk Jason jachtján, természetesen gyönyörű, belevaló csajokkal, akik balettcipellőkben buliznak.

- magneoton -

[2017.12.02.]