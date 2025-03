Önkéntes fesztiválkoordinátorait keresi a Szegedi Szabadtéri Játékok Idén is lehet önkéntes fesztiválkoordinátornak jelentkezni a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A Fesztivál 18. életévüket betöltött érdeklődők jelentkezését várja, akik elhivatottak a kultúra iránt, és szívesen részt vállalnának a Szabadtéri Játékok 2025-as évadának lebonyolításából, a Dóm téri és Újszegedi Szabadtéri Színpad munkájából. Minden évben rengetegen keresik a Szegedi Szabadtéri Játékokat, hogy önkéntesként kivegyék a részüket a nyári színházi fesztivál pezsgő mindennapjaiból. A Fesztivál 2025-ben is várja a jelentkezőket, akik majd önkéntes fesztiválkoordinátorokként segíthetnek lebonyolítani a június 27-től augusztus végéig tartó, nagyszabású programsorozatot. A Szabadtéri Játékok keretében megrendezett események változatos tennivalókat tartogatnak, így a leendő koordinátorok különféle feladatkörökben kipróbálhatják magukat. A kiválasztottak legfontosabb teendői közé tartozik a Szegedi Szabadtéri Játékok és a REÖK látogatóinak tájékoztatása, a Szabadtéri Játékok előadásainak népszerűsítése, valamint a sokszínű feladatkörökben való, tevékeny részvétel az előadások és a REÖK rendezvényeinek lebonyolításában. A remek hangulat, a tapasztalatszerzés, és a programokon való jelenlét mellett a Fesztivál által kínált lehetőségek is vonzóvá teszik az önkénteskedést. A kiválasztottak részvételükkel exkluzív bepillantást nyernek az ország legnagyobb szabadtéri színházának kulisszái mögé, megtudva, hogyan válik a Dóm tér és az Újszegedi Szabadtéri Színpad minden évben Magyarország leglátogatottabb nyári színházi fesztiváljának helyszínévé. A két fesztiválhelyszínen végzett feladataik során találkozhatnak a fellépő színészekkel, zenészekkel, rendezőkkel, testközelből ismerhetik meg a művészi munkafolyamatot, és maguk is aktívan segíthetik a színházi varázslat megszületését hazánk egyik legnevesebb nyári rendezvénysorozatán. Április 21. hétfőig van lehetősége jelentkezni azoknak a 18. életévüket betöltött kultúrarajongóknak, akik szeretnék a Szegedi Szabadtéri Játékok csapatának tagjaként eltölteni az idei nyarat. Fényképes önéletrajzukat a gyakornok@szegediszabadteri.hu címen várják a szervezők, akik ezt követően személyes interjúfolyamat eredményeképpen választják majd ki a fesztiválkoordinátori közösség 2025-ös tagjait. Szegedi Szabadtéri

