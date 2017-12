Lesz Coca-Cola Karácsonyi Kamion 2017-ben? Íme a válasz! Lesz Coca-Cola Karácsonyi Kamion 2017-ben? Íme a válasz! "Ahogy időnként a karácsonyfadíszekre és az ünnepi dekorációkra is ráfér egy kis frissítés, úgy idén a Coca-Cola karácsonyi kampányát is újragondoltuk. Ebben az évben nem Coca-Cola karácsonyi karaván lesz az, amivel készülünk, helyette arra koncentrálunk, hogy megünnepeljük azokat a mindennapi hősöket, akik mindent megtesznek azért, hogy a lehető legboldogabb karácsonyunk legyen. Ezenkívül persze készülünk további meglepetésekkel és egy, a már hagyományos karácsonyi dalunkkal is." - tájékoztatta a karacsonyitipp.comot a Coca-Colát képviselő ügynökség. Legyen ünnep Freddie-vel idén karácsonykor „Tárd ki a szíved” címmel megérkezett Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie, valamint a Coca-Cola Magyarország közös dala, melyet szeretettel ajánlunk a lassan elkezdődő készülődéshez, a meglepetések beszerzéséhez, a karácsonyfa-díszítéshez, az ajándékcsomagoláshoz, otthonunk karácsonyi díszbe öltöztetéséhez, az ünnepi menü elkészítéséhez, a nagy lakomákhoz, és a további meghitt pillanatokhoz egyaránt. Az idei, Freddie stílusát és zenei világát képviselő dal a 2016-os karácsonyi szám újragondolt változata. 2017-ben ugyanaz a dal lesz a Coca-Cola karácsonyi „himnusza”, mint amit már tavaly karácsonykor dúdoltunk, de azon túl, hogy idén Freddie énekli a kedves sorokat, a rá jellemző blues-os, vagány hangulatot is képviseli a régi-új szám.



A Coca-Cola idei karácsonyi kampányának üzenete, hogy előtérbe helyezze a mindennapok hőseit, akik a háttérben fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy tökéletessé tegyék a karácsonyt mindenki számára - legyen szó az ünnepi kellékeket az utolsó pillanatban beszerzőkről, a karácsonyfát feldíszítőkről, vagy az ünnepi menük megalkotóiról, és az ilyenkor is készenlétben álló mentősökről, rendőrökről, tűzoltókról, a közmű- és közlekedési vállalatok dolgozóiról. Íme a karácsonyi dal [2017.12.04.] Megosztom: