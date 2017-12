Izgalmas estre készül az LGT Emlékzenekar Székesfehérváron Az LGT Emlékzenekar izgalmasnak ígérkező bulija lesz most szombaton Székesfehérvár egyik “Ikonikus” szórakozóhelyén, az Ikonban. Az LGT Emlékzenekar egy 20 éve működő 9 tagú zenekar, amely – mint a nevéből is könnyű következtetni – az LGT dalok megszólaltatását tűzte ki célul. Az ismert, pörgős party LGT slágereken kívül repertoárjukban komolyabb hangvételű szerzemények is megszólalnak, pontos, stenkes fúvósbetétekkel, és dögös hangzásvilággal. Tudni lehet róluk, hogy a zenekar mindegyik tagja régóta zenél, sokan több formációban is, és a múltban többször csatlakozott koncertjükhöz Somló Tamás Artúr és Karácsony János James is.



A banda előzenekara ezen az esten a 4 tagú Gravity Blues Band lesz, melyből 3-an az LGT Emlékzenekarban is tősgyökeres tagok. Egy billentyűssel kiegészülve (aki vendégzenészként a fent említett formációban is fel szokott lépni) modern amerikai blues zenét játszanak, olyan előadóktól, mint Jonny Lang, The Meters, Joe Bonamassa, John Mayer és még sokan mások.



Zenéjükben mind a 4-en improvizatív módon teszik hozzá saját személyiségüket az előadáshoz.



Kiemelendő, hogy a zenekar tagjai a próbákon és a koncerteken kívül nagyon jó barátságot ápolnak, és ez a fajta szeretet a zenéjükben is meglátszik. - legalábbis ezt mondják. A buli helyszínéül a székesfehérvári Ikon klub fog szolgálni. Egy közepes méretű, 2 szintes koncerthelyszín, igényes színpaddal, hangtechnikával, terasszal. - zseni - [2017.12.01.] Megosztom: