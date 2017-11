Öltöztesd fel telefonod az MTV TokTervezővel

Kreatív kihívásra ösztönzi a hazai zenerajongókat a magyar MTV.

Az októberben debütált zenecsatorna oldalán bárki szabadjára engedheti fantáziáját és az MTV TokTervező segítségével megtervezheti saját telefontokját. A csatorna arculatához illeszkedő matricák mellett a Margaret Island inspirálta elemek is várják a tervezni vágyó rajongókat, akik december végéig nevezhetnek az egyedi tokokkal.



A magyar MTV - amely októberi debütálása óta számos népszerű magyar előadóval és együttessel kezdett együttműködést, hogy a nemzetközi zenei márka segítségével új lehetőségeket kínáljon a számukra, ezúttal a hazai zenerajongókhoz szól. A népszerű zenecsatorna weboldalán most bárki szabadjára engedheti fantáziáját és megtervezheti saját telefontokját. Az MTV TokTervezőn nem csak a márka arculatához illeszkedő kreatív matricák, de például a Margaret Island együttes inspirálta elemek is várják a lelkes tervezni vágyókat, akik különböző típusú telefonokra álmodhatják meg egyedi designjukat egészen december végéig.



A beérkezett munkák közül január elején sorsolják ki a győzteseket, így öt szerencsés saját tervezésű, egyedi telefontokkal lesz gazdagabb. Az MTV oldalán oldalán bárki versenybe szállhat.



- mtv -

[2017.11.30.]