Budapestre érkezik a Harlem Globetrotters - jegyek itt A Harlem Globetrotters kosárlabdacirkusza 2018-ban izgalmas és érdekes kosárlabda show-val érkezik Magyarországra Harlem Globetrotters, show a pályán! 2018. április 10. este 7 óra Papp László Budapest Sportaréna A Harlem Globetrotters kosárlabdacirkusza 2018-ban izgalmas és érdekes kosárlabda show-val érkezik Magyarországra, folytatja világhírű hagyományát a labdakezelés varázslásával, a kosárlabda játék művészi tökélyre vitelével, és a csak rájuk jellemző családi szórakoztatással, mellyel továbbra is izgalomban tartják rajongóikat, a kisgyerekektől a nagyszülőkig. Élvezze Globetrotters sztárokat a pályán Magic Pass jeggyel, egy exkluzív játék előtti eseményre! Amint megvásárolta az alapjegyét a show-ra, egy e-mailt fog kapni további információkkal a Magic Pass élményről és arról, hogyan veheti meg ezt a jegyet. A Magic Pass jeggyel lehetőség nyílik, hogy a család együtt töltsön egy kis időt a játékosokkal a pályán, ahol: kosárra dobálhatnak a Globetrotters sztárokkal,

trükköket tanulhatnak a sztároktól,

autogramot kérhetnek tőlük és együtt szelfiezhetnek velük. Ehhez mindenkinek meg kell vennie az előadásra szóló alapjegyet és a Magic Pass jegyet is, ez mindenkire vonatkozik: a gyerekekre és a szüleikre/kísérőikre egyaránt. Puhatalpú/gumitalpú cipőt kötelező viselni a pályán. Harlem Globetrotters: Az 1926-ban alapított világhírű Harlem Globetrotters egyet jelent a családi szórakoztatással és a fantasztikus kosárlabda mutatványokkal. A Globetrotters már 9 évtizede elkötelezett a rajongói iránt, tagjai között tudhat jószolgálati nagyköveteket is. A csapat bejárta a világot, mindenhol ledöntötte a kulturális és szociális korlátokat, miközben kosárlabda játékukkal rekordokat döntöttek. A Harlem Globetrotters évente 450 élő show-val lép fel világszerte, és több mint 1,7 millió social media rajongó követi őket a főbb platformokon. A Harlem Globetrotters az amerikai Vöröskereszt hivatalos támogatója. videó: https://www.youtube.com/watch? v=-RqpCg2kCMU A következő szezonra a Globetrotters 6 új játékost választott ki, köztük két sztárt is a 2017-es College Slam Dunk Bajnokságból: Rodney Pryor-t (Georgetown University) és A.J. Merriweather-t (East Tennessee State University) hogy csatlakozzanak a csapathoz, valamint a kanadai születésű Naz Mitrou-Long-ot (Iowa State University), aki egyben jószolgálati nagykövetként is szolgál. Az edző még további 3 nagy nevű sportolóval gazdagította a csapatot: Tim Tebow-al, a többféle sportban is sikeres sztárral, Aaron Judge-al, a New York Yankees újonccal és Gal Gadot színésznővel, aki a 2017-es Wonder Woman című filmben játszotta a főszerepet. A 32 éves színésznőtől sem áll távol ez a sport, hiszen benne volt a középiskolai kosárlabdacsapatban. „A Globetrotters mindig is próbált kreatív lenni, amikor az új játékosok kiválasztására került a sor”, nyilatkozta Sweet Lou Dunbar, a Harlem Globetrotters játékosok személyügyi igazgatója és edzője. “Olyan játékosokkal dolgozni, akik felvillanyozzák a rajongókat a magas repülési képességükkel már önmagában is egy hatalmas dolog, de ezen is túl kell menniük. A Globetrotters tagjainak szupersztároknak kell lenniük és azok is! Játékuk legendás.” A világméretűvé nőtt Harlem Globetrotters immáron több mint szimpla kosárlabda, egy márkanév, amely 91 év során mindig is egyet jelentett az önfeledt szórakozással. A történelmük során több mint 25 ezer mérkőzést maga mögött tudó csapat pápáktól államfőkig mindenkit elbűvölt 122 országban, 6 kontinensen és idén sem lesz ez másképp. A show a Danubius Music Produkciós Iroda, ill. az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg. Szórakoztató és kiváló program kicsiknek és nagyoknak egyaránt, kihagyhatatlan CSALÁDI PROGRAM! jegyek itt [2017.11.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.11.30.]

