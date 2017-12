Érdekes sztárvendége lesz a Csík zenekarnak Különleges sztárvendéggel rukkol elő hagyományos december végi koncertjén a Csík zenekar. „Az a közös a mongol és a magyar népdalokban, hogy általában a szeretőjüket keresik az emberek és a csillagokat kérik, hogy segítsenek megtalálni” – mondja Batbayar Zeneemyadar, Mongólia budapesti nagykövete, aki december 30-án a Csík zenekar vendége lesz és egy magyar népdalt fog énekelni.



Különleges sztárvendéggel rukkol elő hagyományos december végi koncertjén a Csík zenekar a volt SYMA csarnokban. A magyar népzenei élet egyik legmeghatározóbb bandája ezúttal a mongol-magyar közös gyökereket erősítve Mongólia budapesti nagykövetét hívja színpadra, aki túl azon, hogy kiválóan beszéli a magyart, remek előadóművész is. „Régóta foglalkoztat a magyar népdalkincs megismerése, de a legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy egyszer a Csík zenekar többezres közönsége előtt énekelhetek magyar népdalt” - meséli a nagykövet, aki szerint a mongolok mindig is, mint rokonnépre gondoltak a magyarokra. „A mongolok szerint egy közös hun gyökér köt össze minket a magyarokkal és sok mondai elem, népmesei motívum is mutatja a rokonságot” – meséli a diplomata, hozzátéve, hogy számos közös szó is megegyezik. „Ilyenek a kék, vagy sárga, a bátor, a szoba vagy a bor szavak, de itt van például az én nevem, a Zeneemyadar, amiből nem nehéz kibogozni a „zene” és „magyar” szavakat” – fejti ki nevetve a nem túl tudományos etimológiáját saját nevének. - prespresso - [2017.12.08.] Megosztom: