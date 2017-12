Az LGT két legendájával 2018-ban is érkezik a Zenevonat - jegyek itt Somló Tamás elvesztése után az LGT ugyan nem koncertezik már, de a legendás zenekar két tagja, Karácsony János és Solti János továbbra is fellép a Zenevonat Szuperkoncerteken. Budapesten hosszú idő után újra először zenélnek majd 2018 március 17-én, a MOM Sportban. A tavalyi, több mint 20 állomásos, mindenütt teltházas országos turné után újra a fővárosba zakatol be a Zenevonat Szuperkoncert produkció 2018 március 17-én, a MOM Sportba. A koncertek iránti érdeklődés nem a véletlen műve, Somló Tamás sajnálatos halála után az LGT tagjai bejelentették, hogy mint LGT már nem koncerteznek többet együtt, viszont a Zenevonat Szuperkoncerteken két eredeti előadó művészetét is élvezhetik a rajongók.



A gitárokon Karácsony János, a dobok mögött pedig Solti János kápráztatja el a közönséget, kiegészülve még két mai tehetséges előadóval, Veres Mónika Nikával, aki az LGT tagjai által női előadóknak írt dalokat adja elő (Játssz még, Hello, Szólj rám, ha hangosan énekelek), illetve Heincz Gábor Bigával, aki egy tv műsor kedvéért áthangszerelt néhány LGT klasszikust, ami olyan jól sikerült, hogy az eredeti tagok kérésére, a Zenevonat koncerteken is ebben a verzióban hangzanak el. Az élőzenei kíséretet az Abrakazabra zenekar biztosítja, Ők a produkció megálmodói és hazánk legfoglalkoztatottabb zenekara, az ország kiemelt előadóival dolgoztak már együtt hazánkban és külföldön egyaránt. 2015-ben a Debreceni Főnix Csarnokban tartott, 15 éves születésnapi teltházas koncertjükön olyan énekesek léptek fel velük, mint Charlie, Demjén Ferenc, Balázs Fecó, Somló Tamás, Karácsony János, Keresztes Ildikó, és nem utolsó sorban Tóth Vera, Tóth Gabi, Radics Gigi, Király Viktor, Vastag Csaba, Bebe, Éliás Jr, Gájer Bálint …. A több mint 2 órás műsorban a legnépszerűbb LGT slágerek csendülnek fel, felidézve az ikonikus zenekar legszebb periódusait.



Jegyek itt [2017.12.08.]

