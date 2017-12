Kapcsolatok • Gájer Bálint Ötcsillagos Swing Karácsony Gájer Bálint módra Hiánypótló zenei anyag látott december 01-jén napvilágot. Gájer Bálint Swing Karácsony című albuma több, mint méltó tisztelgés a nagy elődök előtt: gondosan összeállított, minőségi kivitelezésű hangajándék az ünnepek és a szving műfaj szerelmeseinek. Odakint már sötétedik, s míg a hópelyhek vidám táncot járnak a tetőkön, almás fahéj illatú gyertyaláng pislákol a szobában. Az orrfacsaró hidegből hazaérve, legújabb szerzeményemet behelyezem a lejátszóba, végigterülök a kanapén, s forró téli álom teát kortyolgatva, belevetem magamat a lélekfrissítő hanghullámok közé. A műfajra jellemző dús hangzásvilág, az igényes hangszerelés tökéletesen megágyaz a 10 amerikai karácsonyi klasszikusból, 2 magyar feldolgozásból és 2 eredeti magyar dalból álló repertoárnak. Gájer Bálint bársonyosan búgó hangszíne mesterien átszövi és egységbe zárja az ünnepi zenei utazást. Lehunyom a szememet, s téli álomsétára indulok a hangjegyek egymásutánjában. Valahol a szomszédban megcsendül egy Kisharang. Útközben összetalálkozom Frosty-val, a hóemberrel, s gyorsan szelfizünk egyet. Szép lesz majd az ünnep, úgy, mint rég, amikor gyermeki izgalommal vártam a Szentestét. Hogy fehér karácsonyra számíthatunk-e az idén, nem tudom. Igazából lényegtelen is, amíg otthon ér az ünnep. Hallgass bele az Úgy, mint rég című dalba, amelynek videoklipjéhez Bálint szerelme is betársult… Korunk legismertebb karácsonyi dala az All I Want For Christmas Is You. Nagy vállalkozás Mariah Carey kesztyűjét felhúzni. Ám Bálintnak esze ágában sincsen leutánozni a túlszárnyalhatatlant. Ehelyett a tőle megszokott lazasággal, szvingcsomagolásban nyújtja át a Rajtad kívül nem kértem mást. Telitalálat csakúgy, mint a hazai testvére, a talán egyetlen tempósabb, magyar nyelvű karácsonyi dal, a Szürke patás. Persze duett nélkül nem lenne teljes a korong. Az Add tovább eredeti előadójával, Csondor Katával felvett változat fontos eleme a szvinghangjegyekből épített mézeskalács-házikónak. A dalt hallgatva, meggyőződésem, hogy „jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng”. Az meg már tényleg csak hab a tortán, hogy a Holly Jolly Christmas először hangzik el magyar nyelven a szerzők és a jogutódok engedélyével. Na, jó, még ez is fokozható, mert a dalt – ami magyarul a Szép lesz majd az ünnep címet viseli – Bálint édesapjával, Gájer Tamással rögzítette. A szving hercege ekképp meséli a duett létrejöttét: „Eddig valamiért nem merült fel bennem, hogy Apummal énekeljek. Pedig elég kézenfekvő lett volna, hiszen ő is – bár nem hivatásszerűen, de – már sok éve énekel. A karácsony elsősorban a családról szól, ezért a legmegfelelőbb pillanatnak tartottam, hogy az ünnepi albumon énekeljünk együtt édesapámmal. Tetszett neki a dal, én pedig a szövege miatt tartottam jó ötletnek.” Az album különös értékét adja, hogy az ez idő tájt a rádióból, a televíziós műsorokból, filmekből és a plázák hangszóróiból elkerülhetetlenül áradó, angol nyelvű örökzöldeket magyarul tolmácsolja, ráadásul, minden egyes felvételt kizárólag élő hangszerek, igényesen hangszerelt együttszólásában. Szerencsére számos alkalommal győződhettem meg Bálint kiváló előadói képességeiről a színpadon. Ezért is ajánlom szeretettel a december 21-ei koncertjét a MOM Kulturális Központban, ahol 16 vonós és 10 fős saját zenekara kíséretében, Csondor Kata és a Fool Moon acappella zenekar vendégszereplésével adja elő a legnépszerűbb és az új album dalait.



