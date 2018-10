Gájer Bálint elgondolkodtató dallal jelentkezett - mutatjuk az új nótát!

"Törj ki a mából" címmel megérkezett Gájer Bálint legújabb dala, mely az énekes jövőre megjelenő 4. nagylemezének első felvétele.



A szerzemény gondolatébresztő üzenetet közvetít: arra bátorít, hogy mindenki találja meg azt a hivatást, amiben tehetséges és amiben jól érzi magát. "Ismerd fel a saját életed zenéjét és ha érzed, hogy több is lehetnél, merj lépni, merj jobb lenni.”



A "Törj ki a mából" című dal Bálint saját megújulására is utal, mellyel ezúttal kilép az öltönyös eleganciából, és a swing után belekóstol a pop-rock zenei világba - ezzel is jelezve, hogy ha valaki változást szeretne az életében, azt saját magának kell előidéznie. Töltsd le most a fenti linkekről a dinamikus, pop-rockos hangzású slágergyanús újdonságot!"

[2018.10.16.]