Szilveszter a Millenárison A progresszív house rajongói számára szilveszter éjszakáján a fővárosi Millenáris Parkban lesz Európa legnagyobb évbúcsúztató bulija A progresszív house rajongói számára szilveszter éjszakáján a fővárosi Millenáris Parkban lesz Európa legnagyobb évbúcsúztató bulija, a Memoryland. Amin egy magyar lemezlovas, a dunaföldvári Reisz Róbert, művésznevén Robert. R. Hardy a példaképeivel - többek között Dave Seaman, Danny Howells, Marcelo Vasami világhírű lemezlovasokkal – együtt forgatja majd a korongot. Róbert neve ismerősen cseng nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi zenerajongók számára is. Hiszen a dunaföldvári fiatalember Amerikában, Angliában, Tallinban is fellépett már, miközben a világ legjobb DJ-i rendelnek tőle mixeket. - Régi álmom teljesül, hogy végre hazai közönség előtt is felléphetek. Picit izgulok, hiszen itthon sokkal nagyobb kihívás helytállni, és nem játszottam még többezer ember előtt. De hatalmas erőt ad az, hogy most Budapesten zenélhetek a világ legjobb lemezlovasaival, köztük a példaképeimmel is – mondta Róbert, azaz Robert R. Hardy. [2017.12.20.]