Magyarországra jön a Kings On Ice világhírű jégshow - jegyek itt A világ számos országa után a "Jég Királyai" ismét hazánkba látogatnak. A Kings On Ice Show-n a legnagyobb műkorcsolyázók lenyűgöző előadását láthatják. A műsorban szerepel Evgeni Plushenko, a világ legnagyobb korcsolyázó tehetsége, aki három alkalommal védte meg olimpiai bajnoki címét, valamint Edvin Marton hegedűművész is. Láss jeges csodát! 2018. április 29-én a Papp László Budapest Sportarénában ad műsort a Kings On Ice. A lenyűgöző és különleges produkcióban a korcsolyázók feszegetik a gravitáció törvényét, akrobatikus elemekkel, izgalmas és olykor veszélyes koreográfiákkal gazdagítják az előadást. A Kings On Ice a világ legnagyobb műkorcsolyázóinak lenyűgöző előadása, amelyet már több mint 300 alkalommal mutatták be világszerte az elmúlt tíz évben. A „Jég Királyai” egyedülálló zenés jégshow-ban műkorcsolya olimpiai és Európa-bajnokok is szerepelnek. Ott lesz két olimpiai bajnok, Evgeni Plushenko, Adelina Sotnikova és három Európa-bajnok, Alexander Smirnov-Yuko Kawaguti, Tomas Verner és Florent Amodio. A legnagyobb sztár, Evgeni Plushenko, a világ legnagyobb korcsolyázó tehetsége három alkalommal védte meg olimpiai bajnoki címét. 1996-tól több mint 50 aranyérmet nyert, és történelmet írt a 4-3-3 kombinált ugrással. A műsorban fellép Edvin Marton világhírű, Emmy-díjas hegedűművész is, a legjobb Antonio Stradivarius hegedűjével, hogy hegedűversenyével elkápráztassa a publikumot pazar fények pompájában. Megszólalnak olyan klasszikusok, mint a Keresztapa, mely páratlan érzéssel tölti el a produkciót. A Kings On Ice zenéjét Edvin Marton szerezte. Rajtuk kívül még számos világsztár tudásán ámulhatunk majd a Papp László Budapest Sportarénában, bár az izgalmak fokozása végett a fellépők végleges listáját a szervezők egy későbbi időpontban hozzák nyilvánosságra. A show a Danubius Music Produkciós Iroda és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg.



Jegyek itt [2018.01.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kísérőzenészeket keres zenekar [2018.01.10.]

Lánycsapat zenekar [2018.01.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu