A Dal 2018 - Ők lépnek színpadra az első válogatóban Kihirdették a közmédia dalválasztó műsorának első válogatójában résztvevő dalokat A három válogató adás – január 20., január 27. és február 3. – után tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, melyek február 10-én és 17-én kerülnek megrendezésre, majd nyolcan jutnak a február 24-i döntőbe. Az első válogatón az alábbi előadók dalai versenyeznek: Ceasefire X: Satellites Fourtissimo: Kisnyuszi a kalapban Király Viktor: Budapest Girl Knoll Gabi: Nobody to die for Leander Kills: Nem szól harang LivingRoom: Kirakat élet Noémo: Levegőt! Patikadomb: Jó szelet! Süle Zsolt: Zöld a május Vastag Tamás: Ne hagyj reményt A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében tudhatjuk továbbra is Frenreisz Károlyt, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagját, Kossuth-díjas rockzenészt, aki most is izgatottan várja, hogy mivel rukkolnak elő a fiatal előadók és zeneszerzők, valamint Both Miklóst, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtőt. Az ítészek között lesz Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről, valamint Mező Misi a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet. A közönség ötödik zsűritagként 2018-ban is pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére A Dal alkalmazáson keresztül, amely Android és iOS platformon is elérhető, valamint az alkalmazásban híreket, aktualitásokat olvashat a műsorról, és követheti a zsűritagok által adott pontszámokat és a közönségszavazatok alakulását is. A Dal 2018 folyamatosan frissülő weboldalán (adal.hu) rengeteg extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal után közvetlenül pedig A Dal Kulissza következik, ahol az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról. A Kulissza műsorvezetői idén Pflum Orsolya és Forró Bence lesznek. Szombatonként 20.30-kor Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel kereshetik majd együtt a Duna Televízió nézői Magyarország legjobb dalát. [2018.01.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kísérőzenészeket keres zenekar [2018.01.10.]

