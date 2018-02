Tradicionális Borforraló Fesztiválra készülnek Marcaliban! Február 24.-én színes programok sokaságával várják a családokat. A Dél-Balatoni Borvidék központjában, Marcaliban feledhetetlen progr amokkal kívánják a Borforraló Fesztivált emlékezetessé tenni a családok számára. Idén immár 8. alkalommal, hagyományosan február utolsó szombatján rendezik meg a mulatságot a város Piac terén. A fesztivál évről évre sok látogatót vonz, amely nem csak a családias, vidám hangulatú borforraló versenynek, hanem a színes programoknak is köszönhető. A csapatok többsége hosszú évek óta ugyanaz, de mindig akadnak új jelentkezők vagy visszatérők, így minden alkalommal nagyon izgalmas verseny alakul ki. A szervezők továbbra is szeretettel várják mind a törzscsapatokat, mind az új nevezőket. A verseny alatt és után – a fesztivál védjegyévé váló – borforralós kerámiabögréből lehet kóstolgatni a különböző forró italokat. A forralt bor fogyasztásának hagyománya régi időkre nyúlik vissza, ezen népszokások felelevenítését célzó programsorozat szombaton délután a Bale Seen helyi zenekar közreműködésével veszi kezdetét. A formáció a nagyon jól ismert slágerek mellett a kevésbé 'felkapott' zenék bemutatásával igyekszik a jó hangulatot megalapozni. A hangulat fokozásáért a Fourtissimo együttes felel majd, akik a Jazzrock zene rajongóinak kedveznek, a továbbiakban pedig a Csinibabák nevű trió bűvöli el a közönséget egy különleges élő rock and roll show-val, majd egy hamisítatlan latin buliban találhatják magukat az érdeklődők, ugyanis az Új Fiesta zenekar forrósítja fel a kedélyeket délies ritmusokkal. Az este sztárvendége a Hungária Tribute zenakar énekesnője, Baby Gaby lesz, majd egy nosztalgikus hangulatú Retro Disco keretein belül rophatja a sokadalom a táncot. A rendezvényen közreműködik Tóth Tímea műsorvezető. A fesztivál programjai ingyenesek, de aki szeretné a versengő csapatok forralt borait megízlelni, megteheti bögre és két deciliter bor kóstolására feljogosító fesztiváljegyek vásárlásával, melyek bármely csapatnál beválthatóak a készlet erejéig. Egy biztos, aki ezen a napon a Borforraló Fesztivált választja, az egész családjával kellemes, szív- és lélekmelengető élményekkel, s örök emlékekkel tér majd haza. Tehát, ha szereti a különleges forralt borokat, a jó hangulatú együttlétet, akkor irány Marcali! Bővebb információ: http://www.muvhaz- marcali.hu oldalon! [2018.02.20.] Megosztom: