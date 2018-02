Fishing on Orfű 2018 hírek - itt a zenei program A legbarátságosabb orfűi fesztivál nevei között van pár meglepetés, ráadásul idén egy külföldi bombafellépő is ellátogat a Panoráma Campingbe. Nem lesznek kommersz produkciók és még több teret kapnak a fiatalok. Idén világsztárt is vendégül lát a Fishing, persze az underground szcénából. Az angol The Subways az elmúlt évtizedben a világ nagyszínpadainak zömén megfordult már, Magyarországon is többször járt, csalódást sosem okozva. És persze mindenki ismeri a Rock & Roll Queen-t, de a Subways nem csak a világslágerei miatt jó. A brit garázsrock trió élőben mindig kiváló produkciót nyújt elképesztő lendülettel és színpadi energiával. A Fishingen szombat este lépnek fel. A Subways mögött több különleges külföldi csapat is felsorakozik idén Orfűn: a szintén brit Orchards az Everything Everything és a Foals nyomdokait követi izgalmas, popos gitárzenéjével, szimpatikus női energiáival. Fellép a női öntudatra szintén nagyban építő punk-rock Petrol Girls, de itt lesz a dallamos gitárzenében utazó angol BlackWatersvagy a keményebb megszólalást képviselő francia Birds in Row, a cseh Donnie Darko, a lengyel BelzebonG illetve a kolozsvári Palma Hills is. Ha már Kolozsvár: idén kis túlzással erdélyi különítmény érkezik Orfűre. Jön a sepsiszentgyörgyi sZempöl, akiktől megtudhatjuk, milyen Bélának lenni. Az egyre népszerűbb gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company már a nagyszínpadon kapott helyet, a Fonó Borfalu népzenei kínálatába pedig olyan határon túli magyar népi együttesek kerültek be, mint a Szászcsávás Band, a Heveder, a Tokos vagy az Eztán. Persze a Fonó Borfaluban rajtuk kívül ott lesz korunk hazai nép- és világzenéjének krémje (Kaláka, Dresch Vonós Quartet, Zoord, Kerekes Band, Parno Graszt) is. A Fishing továbbra is sokkal inkább az értékformáló felfogásra helyezi a hangsúlyt, szemben a nagy tömegeket kiszolgáló szemlélettel. A szervezők szándéka szerint a Fishingértékteremtő közösségi motor szeretne lenni, akár egy jó klub, lemezkiadó vagy rádióadó. Ahogy azt már jelezte az orfűi fesztivál: 2018-ban több szempontból is visszatérnek a gyökerekhez, hogy szinte szponzormentesen, teljesen függetlenül, a kereskedelmi szemléletre még inkább nemet mondva szervezzék meg a FOO-t. Ahogy Lovasi András, a fesztivál szervezője akkor elmondta: „A Fishing anno alterfesztként indult, és most, miután a hazai popzenei kínálatot ismét mesterségesen szétválasztották a nagy rádiók által nyomatott kommersz popra és minden más ezen kívül eső zenére, mi egyértelműen a ’minden más’ fesztiválja szeretnénk lenni, már csak hagyományaink miatt is.” [2018.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Budapesti zenekar dobost keres zenész » dobos/ütős [2018.02.18.]

