Nyereményjátékok - nyerj belépőjegyeket Folytatjuk nyereményjátékajánló rovatunkat. Nyerj 2 jegyet a Talpra, magyar! rockmusical előadásra! Talpra, magyar! ősbemutató az Arénában 2018. március 15-én! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját egy látványos rockmusical bemutatóval ünnepelhetjük meg a Papp László Budapest Sportarénában.



Március 15-én új szemszögből ismerhetjük meg a történelmi eseményt többek között Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, Xantus Barbara, Varga Miklós, Vastag Tamás és még sok más ismert művész játékában. A játékban most 2 jegyet nyerhetsz az előadásra. A játékban azok vesznek részt, akik helyesen válaszolnak egy kérdésre. A helyes megoldásokat 2018. március 5-ig várják. Játssz itt



Nyerj 2 jegyet a különleges Pop, swing, musical koncertre 2018. március 10-re. A koncerten élő zene is várja majd a közönséget. Pop, swing, musical címmel kerül megrendezésre a Várkert Bazár nőnapi koncertje 2018. március 10-én. Náray Erika, Polyák Lilla, Homonnay Zsolt, Serbán Attila kíséretében közreműködik a Budapest Jazz Orchestra egy vendég a Távol-Keletről: Hsin-Ni Liu zongoraművész (Tajvan)



Zenés színházak és koncert színpadok négy itthon és külföldön is ünnepelt művésze várja repertoárjuk változatos dalaival a közönséget Nőnap alkalmából a Várkert Bazárban. A különleges válogatás egy csokorba fogja a musical, a filmzene, a swing, és a pop műfajának dallamait, izgalmas és igényes hangszerelésben



