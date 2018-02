A Dal 2018 - Pápai Joci visszatér a műsorba Sztárkavalkád szombat este A Dal 2018 döntőjében Pápai Joci, A Dal tavalyi győztese, a Magna Cum Laude és Ferenczi György is fellép szombat este A Dal 2018 színpadán. Elérkezett A Dal 2018 döntője. Szombaton este kiderül, kié lesz Magyarország legjobb dala, ki képviselheti Magyarországot májusban az Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. A mindent eldöntő est izgalmas extra produkciókat ígér a Duna Televízióban és a Duna World csatornán 20.30 órakor látható dalválasztó showműsorban. A fellépők kulisszatitkokat is elárultak a felkészülésről. „Egy számunkra kedves dalt fogunk játszani Ferenczi Gyurival. Ez már önmagában egy ajándék nekünk, hiszen nagyon szeretjük a munkásságát. Közös örömzenélés lesz a színpadon, jó érzés Gyuri barátunkkal muzsikálni. Gyuri pengeti a hegedűt, ami plusz ízt ad a dalnak.” – mondta Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere, aki A Dal 2018 zsűrijének is tagja. „Ettől a közös produkciótól családias, felszabadult, közvetlen hangulatra, vidámságra számíthatnak a nézők. Úgy érzem, kiválóan sikerült a felkészülés. Egyébként is szeretünk együtt muzsikálni” – árulta el a közös produkcióról Ferenczi György szájharmonika-művész, énekes, zenész. A másik extra produkció fellépője Pápai Joci lesz, aki izgatottan várja az élő műsort. „Fantasztikus és megható érzés lesz újra A Dal színpadán állni, hiszen nekem itt változott meg az életem. Most pedig a zenekarommal egy akusztikusabb hangvételű dallal készülünk” – mondta sejtelmesen A Dal tavalyi győztese. Hogy milyen dalok szerepelnek az extra produkcióban, és hogy kié lesz Magyarország legjobb dala, amely hazánkat képviselheti a májusi Eurovíziós Dalfesztiválon, kiderül szombat este 20.30 órakor a Duna Televízió és a Duna World műsorán. A nézők a produkciók elhangzása után a zsűri által legjobbnak ítélt négy dalra szavazhatnak A Dal applikáción, adal.hu honlapon keresztül, valamint SMS-ben. [2018.02.24.] Megosztom: