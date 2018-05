Bejelentették! A The Strokes gitárosának bandája is játszik Budapesten

Nick Valensi, a The Strokes gitárosának bandája, a CRX indítja az estét június 21-én a Queens of The Stone Age koncertje előtt a Budapest Parkban. A két zenekar közti barátságról az is sokat elárul, hogy a CRX debütáló albumát Josh Homme producerálta.

A CRX 2016-ban dobta ki bemutatkozó lemezét New Skin címmel, ahol a The Strokes-os szerepétől eltérően Nick Valensi énekesként és gitárosként is megcsillogtatja tehetségét. A power pop és heavy metál határmezsgyéjén működő banda agresszív szólókkal és az anyazenekarra jellemző garázsos hangzással, valamint némi new wave-s szintivel operál és hallgatva garantáltan nem hagy egy helyben ácsorogni.



A lemezre már az is garancia, hogy a producer Josh Homme volt! Valensi és Homme barátsága egyébként nem újkeletű, a QOTSA-vezér pár éve még egy The Strokes koncerten is beugrott az egyik számba játszani. Most a QOTSA és a CRX stúdión kívül is találkozik, hogy együtt egy igazán emlékezetes estét csapjanak Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Queens of The Stone Age legutóbb 2014-ben járt nálunk a Sziget fesztiválon, most azonban első önálló headline showjukra készülnek a Budapest Parkban. Josh Homme és csapata ráadásul a nagy klasszikusok mellett legújabb, Grammy-jelölt lemezükkel, a Villains-szel érkezik hozzánk. A friss lemezen sokak megdöbbenésére a frontember kérése Mark Ronson producerrel dolgoztak együtt, hozzá köthető többek között az Uptown Funk, de dolgozott már együtt Lady Gagával, Robbie Williamsszel és Adele-el is. A Villains dalai közül legutóbb a Head Like a Haunted House kapott hátborzongatóan erős klipet, a számra pedig hamarosan mi is élőben tombolhatunk június 21-én a Budapest Parkban.

[2018.05.02.]