Balássy Betty és Varga Feri gyermekei izgatottan várják kistestvérük érkezését Balássy Betty és Varga Feri gyerekműsorral lép fel szombaton az anyák napi rendezvényen. A sztárpár gyermekei izgatottan várják kistestvérük érkezését A sztáranyuka fantasztikusan érzi magát a bőrében várandóssága alatt, olyannyira, hogy a harmadik gyermeke érkezéséig fellép párjával, Varga Ferivel. Most szombaton anyák napi gyerekműsorral készülnek a FICSAK és a Ringató eseményén. Az ismert énekesnő remekül viseli a terhességét, ezért júliusig be is táblázta magát. Két gyermeke is már nagyon várja öccsük érkezését. - Úgy érzem, hogy ez a várandósságom a legkönnyebb. Rutinosabban mennek most a dolgok, de tisztában vagyok vele, hogy a vége lesz körülményes. Éppen most van az az időszak, amikor nehézkes kezd lenni, például hamarosan, a még nagyobb melegben valószínűleg dagadni fog a lábam. Az eleje sem volt egyszerű, amikor a TV2 egyik műsorában az első három hónapot végigtanítottam - kezdte az énekesnő, aki igyekszik idejét percre pontosan hasznosan beosztani. - Meglátjuk majd, hogy a két gyerek mellett hogyan sikerül megoldani a mindennapokat, és milyen lesz a picinek, Miksának a napi ritmusa. Így is van bőven teendő, nincs megállás. Szerintem Róza már tud majd segíteni nekem, de neki az első az iskola lesz, amit szeptemberben kezd majd. Még nem lehet szépen csendben leülni és beszélgetni, majd talán hat év múlva, amikor már Miksa is nagyobb lesz. Nem lesz könnyű az az időszak, mert akkor már a kisbaba mindennapjait is intézem. Betty azonban támaszkodhat férjére, Varga Ferire, akivel nemcsak a munkát osztják meg, hanem a család körüli feladatokat is. Ősztől például a népszerű énekes viszi első osztályos lányát az iskolába. - A gyereknevelést és a ház körüli teendőket közösen végezzük a párommal. Nagyon jó érzés, hogy van kire támaszkodni, ezt csak ilyen módon lehet megoldani, és csak így van értelme. Már nagyon várják a gyerekek is a kicsi érkezését. A legnehezebb időszak a hozzászoktatás lesz, amikor nem az lesz, amit ők szeretnének. Nem lesz könnyű nekik ezt megemészteni. Sőt rengeteg fellépésünk lesz nyár elején, például májusra tizenhatot számoltunk. Az még kérdéses, hogy fogom bírni. Júniusban elmegyünk nyaralni két hétre, ezalatt hétszer fellépünk. Sok munkával és kitartással jár ez az időszak. Július első hetéig nem állunk le, a második hétvégén pedig már szülni fogok. Ám ez a hétvége egy kis lazítással jár, hiszen az anyák napját ünneplik, családi körben és fellépéssel is. Május 5-én, szombaton ugyanis 9.30-tól a MOM Kulturális Központban szervezik meg azt a rendezvényt, ahol a sztárpár gyerekműsorral örvendezteti meg a családok apraját-nagyját. A Király Nóra által alapított Fiatal Családosok Klubja és a Ringató közös szervezésében, a Családok Éve 2018 támogatásával valósul meg idén a hagyományos anyák napi esemény. Betty egyik előadását néhány hónappal ezelőtt éppen a terhessége miatt mondták le, a szervezők ezért másnap azonnal felkérték a fellépésre. - Várjuk már Ferivel a szombati eseményt, biztosan nagyon kellemes környezetben, sok érdeklődő anyukával ünnepelhetjük ezt a csodás napot. Meghitt módon telik már néhány éve az anyák napja, a gyerekek verset mondanak, énekelnek. Nagyon aranyosak, mindig elsírom magam az előadásukon. Rozi biztosan rajzol majd, mert ő eleve képzőművészeti iskolába megy - árulta el Betty. A szombati programmal a szervezők igyekeznek kicsiket és nagyokat is szórakoztatni, a vendégművészek pedig a maguk területének legmagasabb szintű képviselői. Aznap nemcsak Balássy Betty és Varga Feri gyermekdalai csendülnek fel, hanem fellép még a Mindenki kórusa, a SoulAir Kamarakórus is. A helyszínen a szervezők gondoskodnak baba-mama szobáról, valamint játékos programok is lesznek a nagyobbak számára. Egy csodás délelőtt, zene, játék, együttlét! Könyves mesesarokkal, optikai szűrőbusszal, profi hordozási tanácsadással, családi fotósarokkal, stílustanácsadással hölgyeknek és öltözködési tippekkel, könyv- és játékvásárral, kézműves foglalkozásokkal szeretettel várnak mindenkit! [2018.05.05.]

