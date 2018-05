Balázs Fecó: "Az már önmagában is meglepetés, hogy élünk." Fergeteges osztálytalálkozóra hívja rajongóit a 40 éves Korál együttes május 5-én. Balázs Fecó, a banda frontembere felejthetetlen élményt ígért, hiszen a jubiláló kultikus rock együttes a Papp László Budapest Sportaréna közönsége előtt lép színpadra. Teltházzal és vastapssal ért véget a Korál együttes „bemelegítő” koncertje, amelyet csütörtök este tartottak a Klebelsberg Kultúrkúriában. Balázs Fecó elárulta: az idén jubileumi születésnapját ünneplő zenekar főpróbája fantasztikus sikerrel zárult, de arénabeli koncertjük még nagyobb meglepetéseket tartogat a rajongóknak. „Az már önmagában is meglepetés, hogy élünk. 40 év egy házasságból is sok, hát még 4-5 embert együtt tartani ennyi ideig! És, hogy mi még a meglepetés? Az, hogy egy jelképes osztálytalálkozó keretében találkozunk azokkal, akik rajtunk nőttek fel. Rengeteg közös slágerünk, dalunk van, amelyek mindegyikünkben, mind a közönségünkben, mind pedig bennünk közös emlékeket ébresztenek. A 40 éves jubileum azt jelenti számomra, hogy csak az évek múltak el, a többi nem. Az igazi siker az, hogy 40 év után is teltházas koncertekről beszélhetünk” – mondta Balázs Fecó, aki nem tagadta, elfáradt a napi 5-6 órás próbafolyamatokban, viszont garantálja, hogy a koncert után sokáig felejthetetlen marad az élmény, amivel rajongóik távoznak. „Nagyon sokirányú és nehéz felkészülés előzte meg a 40 éves jubileumi koncertünket. Lesz egy szimfonikus zenekar, akik a műsor bizonyos részeinél követik a mi dallamainkat, így velük külön kellett próbálnunk, akárcsak azzal a két, közreműködő zenésszel, akik 1978-ban a Korál együttes tagjai voltak. Az egyikük 35 éve Norvégiában, a másik pedig Németországban él, de őket is meghívtuk erre a különleges estére, hogy egy-két dal erejéig együtt ünnepelhessünk. Továbbá külön kellett készülnünk a közreműködő muzsikusainkkal, lesz ugyanis még két billentyűs és két vokalista is a színpadon” – árulta el a Kossuth-díjas zenész. A legendás együttes legemlékezetesebb bulija május 5-én, 20 órakor kezdődik a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a Korál elmúlt négy évtizedének legnagyobb slágereit tizenkétezren éneklik majd együtt. [2018.05.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

