Folytatja a Satöbbi - Vissza a pénzt! Satöbbi – Vissza a pénzt! Lemezbemutató a TRIP állóhajón! Időpont - 2018. május 11. 20.00 A Satöbbi együttes 21 évnyi taktikus hallgatást követően jelentette meg második stúdió albumát, ami minden szempontból korszakalkotó és különleges! A zenekar megfogalmazása szerint „már önmagában is önmaga”. Aki csak egyszer is megfordult az utóbbi évtizedben egy Satöbbi koncerten, tudja, hogy az együttes közönsége aktívan részt vesz az előadás hangulatának javításán. Épp ezért a csapat „honunk teljes állampolgár-palettáját” várja és örök gravitáció ígéretével ösztönöz minden érdeklődőt a részvételre. Az együttes véleménye szerint a Maldív-szigeteket és az ikerház felének megvásárlását most félre kell tenni a Vissza a pénzt! című album bemutatója kedvéért.



A minél hatásosabb megszólalás érdekében vendégművészek is közreműködnek, ugyanakkor többek bánatára elmarad a Kedélybetegek-Végső-Sikolya nevű pontatlan víz alatti céllövölde tehetségkutatója. „A ravasz CD-nélküliségnek vége! Vár a Satöbbi: teleportálj a Trip-re!"- szól a zenekar sajátos invitálása. Ne álljunk ellen! [2018.05.08.]