Kapcsolatok • Jazzy Pub Így zárja a szezont a Jazzy Pub - még egy jót bulizhatsz! JAZZY PUB. Ahol a legjobb (zenei) sztorik születnek… Egy örökfiatal vagy, akinek vérét mindig felpezsdíti a minőségi élőzene? Akkor neked a JAZZY PUB-ban a helyed! A legváltozatosabb stílusokban dúskáló, felejthetetlenül izgalmas koncertek és a legjobb, legnépszerűbb dalokat hajnalig pörgető lemezlovasok mellett kedves pultosok garantálják, hogy te végre igazán önfeledten szórakozhass.



A 2009 szeptemberében nyílt JAZZY PUB egyedülálló bor választékkal (Bortársaság jóvoltából), isteni koktélokkal, 2 hangulatos teremmel vár téged a belváros dübörgő szívében, avagy a Liszt Ferenc Téren. JAZZY PUB. Ahol a legjobb (zenei) sztorik születnek… SZEZONZÁRÓ BULIK A JAZZYBEN! Éliás Gyula koncert - Szezonzáró a Jazzy Pubban Éliás Gyula jr. a budapesti klubélet egyik meghatározó alakja, ami nem csoda, hiszen sokszínű egyénisége és változatos repertoárja mindig nagy sikernek örvend. Elismerései: Gundel Művészeti Díj (2006), Jazzy rádió dalverseny – Legjobb férfi énekes (2009), Artisjus Zenei Díj (2013). 2018.05.11. Kapunyitás: 21:00 Koncert start: 22:30

Tánc szabadon: Körülbelül 03:00-ig Monkey Business klub koncert a Jazzy Pubban Aki járt már Monkey Business bulin, az tudja, hogy irdatlan energiákkal rendelkezik ez a formáció és ezekből a töltésekből bőven kapnak a részvevők a hazaútra, vagy az est hátralévő, táncos részéhez is. Nagy szerencse hát, hogy a céges partik és az esküvők mellett a legmenőbb klubokban is megfordul a csapat. Tagok: Julianna Pál - ének Levente Tordai - Keys Attila Sólyom - dob Ákos Kaiser - basszusgitár Benedek Végh – gitár Garami Funky Staff - Szezonzáró a Jazzy Pubban Garami Gábor közismert rádióst, műsorvezetőt senkinek sem kell bemutatnunk. Garami Funky Staff produkcióval az előadó régi nagy álma vált valóra, hiszen a 70-es, 80-as, 90-es évek funky, disco és soul slágerei csendülnek fel. A csapat olyan előadókkal dolgozott együtt az eltelt évek során, mint Veres Mónika, Király Viktor, Tóth Vera, Gájer Bálint, az Animal Cannibals, vagy éppen Kocsis Tibor. Amire bármikor számíthatsz = avagy a repertoár alanyai: Kool and the Gang, Earth Wind and Fire, James Brown, Aretha Franklin, Jamiroquai, George Benson, Stevie Wonder, M People, Prince, Diana Ross, Chic, Donna Summer, Sister Sledge, Herbie Hancock, Pointer Sisters. Ide érkezz meg: 1061 Bp. Liszt Ferenc tér 10.

Ide érkezz meg: 1061 Bp. Liszt Ferenc tér 10.

Dresscode: A sportosan elegánstól felfelé jöhet bármi! [2018.05.08.]

