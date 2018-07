Reggae ünnep a Veszprémfesten: Ziggy Marley először Magyarországon! Ismét zseniális kínálattal futunk neki az ide Veszprénfestnek: a július 11-én kezdődő sorrendben immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény David Nesta "Ziggy" Marley, ismertebb nevén Ziggy Marley koncertjével nyit. Utána sem fogunk sztárokban szűkölködni: 12-én Aloe Blacc és Amy MacDonald ad majd koncertet, 13-án Operagála lesz José Cura, Miklósa Erika, Rost Andrea és Ramón Vargas főszereplésével. A záró koncertet pedig JOSS STONE fogja adni július 14-én. Nagyon komoly névsor.



Ziggy Marley a reggae legismertebb előadójának Bob Marleynak és Rita Marley legidősebb fia.



Három évtizedes karrierje során és 16 albummal a háta mögött Ziggy a legendás családi névhez méltó zenei örökséget épített fel. Nyolc megérdemelt Grammy-díj és egy Emmy-díj tulajdonosaként az énekes, humanitárius, dalszerző és producer folyamatosan előbbre és előbbre jut.

Ziggy zenei karriertörténete tízéves koráig nyúlik vissza, amikor édesapját, Bob Marley-t figyelte a stúdióban lemezfelvétel közben. A Melody Makers-szel készített nyolc albuma közül három Grammy-díjat nyert, számtalan teltházas koncertet szült, és olyan slágereket, mint a „Look Who’s Dancing,” a „Tomorrow People” és a „Conscious Party”.



Szólókarrierje 2003-ban kezdődött, azóta pedig a legjobb reggae album kategóriában 2006-ban, 2012-ben, 2015-ben és 2017-ben is hazavihette a Grammy-díjat, emellett 2011-ben a Family Time című, első gyereklemezét a legjobb gyerekalbum díjával ismerték el.

2011-ben jelent meg első képregény-kötete, a MARIJUANAMAN. 2012-ben megalapította a Ziggy Marley Organics vállalatot, amely gyorsan az élvonalba került a bio kókuszolajos és kendermagos csemegék piacán, termékei pedig több mint 1000 boltban elérhetőek. 2013-ban Daytime Emmy-díjat kapott az „I Love You Too” c. daláért, és ugyanezzel a címmel gyerekkönyvet is kiadott.



2014-ben teljes szabadságot élvezve dolgozott a Fly Rasta címet viselő, ötödik szólóalbumán, majd ugyanebben a szellemiségben lépett tovább 2016-ban a saját nevét viselő, hatodik, szintén Grammy-vel díjazott nagylemezére.



2018-ban jelent meg Rebellion Rises! című legfrisebb lemeze, melyen elénekli a "Circle of Peace" című békemelódiát is. Ennek refrénjében felhangzik a karibi muzsikus jelszavaként is értelmezhető mondat: „Only the willing will see their dreams”, azaz „Csak az arra hajlandók fogják meglátni álmaikat.” Erre a dalra veszprémi koncertjén is számíthatunk!

Ziggy Marley első koncertjét adja Magyarországon.

A koncert jó idő esetén a História kertben lesz megtartva, rossz időben pedig a VeszprémArénában.

