Folytatódik a Budapesti Nyári Fesztiváll Ezen a héten is színes programokkal vár a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad. Jeff Mills: PLANETS

2018. július 13. (péntek) 20.00

Margitszigeti Szabadtéri Színpad Valódi zenei kuriózum és mély filozófiai mondanivalóval átszőtt látványos koncertshow valósul meg a meghatározó jelentőségű világasztár DJ, Jeff Millstolmácsolásában a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

A nagyszabású kompozícióiról ismert innovatív lemezlovas több mint egy évtizede dolgozik szimfonikus nagyzenekarokkal, és hozza létre a klasszikus és elektronikus zene egyedi ötvözetéből születő grandiózus tablóit. Júliusban a Planets (Bolygók) című legújabb koncertjével érkezik Budapestre, ahol az Óbudai Danubia Zenekarkíséretében szólaltatja meg a Naprendszer kilenc bolygója, valamint a világűr szemlélésének önismereti hatása által inspirált science-fiction-zeneművét. Az előadás az érzelmek legszélesebb skáláján mozogva pendíti meg a végtelenség érzetének lelkiállapotait, és a két, látszólag egymástól nagyon távol álló zenei műfaj harmonikus keverése által érzékelteti a fizikális és mentális síkok összefonódását. Sztárvendég: Jeff Mills

Közreműködik: az Óbudai Danubia Zenekar

Karmester: Christophe Mangou

Bonnie & Clyde musical

MAGYARORSZÁGI ŐSBEMUTATÓ

2018. július 13. és 14. (péntek és szombat) 19.30

Városmajori Szabadtéri Színpad Szövegkönyv: IVAN MENCHELL

Dalszöveg: DON BLACK

Zene: FRANK WILDHORN

Fordította: HUBAI GERGELY Az örökzöld gengszterlegendából készült népszerű Broadway-musical végre Magyarországon! Bonnie és Clyde híres-hírhedt gengszterszereleme körül már akkor hatalmas kultusz keletkezett, amikor az elvadult gyilkos szerelmespár tagjai, Bonnie Elizabeth Parker és Clyde Chestnut Barrow még aktívak voltak. A sajtót és a közbeszédet élénken foglalkoztatta az őket övező minden kis mozzanat, valósággal ünnepelték őket, haláluk után pedig gyorsan legendává váltak. A Warren Beatty és Faye Dunaway főszereplésével készült, mára kultikussá vált, 9 Oscar-díjra jelölt film, valamint a legendás életepizódok alapján készült el 2011-ben a sikergyanús Broadway-musical, mely az eredeti történethez és annak utóéletéhez hűen keveri a különböző műfajokat: a zene, a mozgás és az érzelmes prózai jelenetek mellett filmes bejátszások gazdagítják nemcsak a látványt, hanem a történetet is. Az előadás magyarországi ősbemutatója idén júliusban valósul meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Szabad Tér Színház produkciójában, a debreceni Csokonai Színház és a Színház-és Filmművészeti Egyetem színész és film szakos hallgatóinak közreműködésével. A Szabad Tér Színház bemutatója a Színház-és Filmművészeti Egyetem és a debreceni Csokonai Színház együttműködésével. A Music Theatre International (Europe): www.mtishows.eu céggel kötött szerződés alapján a Hartai Zenei Ügynökség közreműködésével kerül színpadra a mű. Operától a tangóig Erwin Schrott gálakoncert

2018. július 15. (vasárnap) 20.00

Margitszigeti Szabadtéri Színpad A nemzetközi operaszínpadok népszerű sztárjával, Erwin Schrott gálakoncertjével folytatódik a Budapesti Nyári Fesztivál egyik legnépszerűbb komolyzenei programja, a világsztár operaénekeseket felvonultató gálasorozat. A világ egyik legkedveltebb és legizgalmasabb kiállású basszbaritonja a klasszikus operairodalom szinte minden meghatározó szerepében nyújtott már emlékezetes alakítást a legnagyobb operaszínpadokon a New York-i Metropolitan Operától a Royal Opera House-on át a Milánói Scaláig.



Budapesti gálakoncertjén nemcsak az operaáriák széles skáláján mozogva mutatja be csillogó énektudását a budapesti közönségnek, hanem a vérbő tangózenék életteli birodalmába is elkalauzolja hallgatóságát a megkapó stílusú és lehengerlő megjelenésű sztárénekes. Az operavilág legvonzóbb férfisztárjaiként is számon tartott Erwin Schrott szólistaként, valamint fiatal magyar énekes tehetségek partnereként varázsolja el a női szíveket és szólaltatja meg a legszebb melódiákat, melyek egyszeri és varázslatos nyári estét ígérnek minden zenerajongó számára! Sztárvendég: Erwin Schrott Közreműködik: a Magyar Állami Operaház Zenekara

Vezényel: Francesco Ciampa

Közreműködik: Pasztircsák Polina (szoprán)

Közreműködik: Vörös Eszter (bandoneon)

Micheller Myrtill: Inspired by Hungarian folksongs

LEMEZBEMUTATÓ

2018. július 15. (vasárnap) 19.30

Városmajori Szabadtéri Színpad Egy egészen izgalmas és rendhagyó albummal jelentkezett 2017 év végén Myrtill és új zenekari formációja. A párizsi sanzonok világa után most tradicionális magyar népdalokból inspirálódva születtek meg jazz dalok, amellyel Myrtill régi vágya teljesült. Az új zenei világot képviselő album első alkalommal csendül fel a közönség előtt a budai színpad hangulatos környezetében. A zenekar tagjai: Balogh Zoltán, zongora

Pintér Tibor, gitár

Fonay Tibor, nagybőgő

Kaszás Péter, dob

Cserta Balázs, tárogató, népi furulya Csukás István: Utazás a szempillám mögött

zenés mesejáték

2018. július 15. (vasárnap) 10.30

Városmajori Szabadtéri Színpad Csukás István Utazás a szempillám mögött című zenés mesejátéka egy kisfiú álmába kalauzolja a gyerekközönséget. Amikor megismerjük, Lackó az ágyában fekszik, egyedül érzi magát, elgurult üveggolyóját hiába keresgéli, s eközben elalszik. Álmában különös lények szólítják meg, szobája tárgyai szokatlan alakot öltenek, kinyílnak, feldőlnek, elemelkednek a padlótól, váratlanul áttetszőnek látszanak. A meseszoba minden részlete, szereplője Lackó hétköznapjaiból, olvasmányaiból a tévéből és a nappali eseményekből költözik az álmába, felvonul benne világának összes figurája, lénye és szereplője, ám a gyermeki fantázia a hétköznapoknál sokkal pompásabb, színesebb és izgalmasabb világot varázsol belőlük. Lackót utazási során egy hűséges, igaz barát, Hangya kíséri, akinek szeretete, tisztasága, önfeláldozása segíti őt közös kalandjaikban. A mesés utazás végére a megtalált üveggolyó örök barátokat szerez a kisfiúnak, akik ugyan csak az álomban elérhetők, de nagyon fontos dolgokat tanítanak neki. Az álombeli barátok sokat segítenek abban, hogy Lackónak majd teljesebb, boldogabb élete legyen, amiben ő is mások barátja lehet. Az előadásban közreműködik: a Talamba Ütőegyüttes

