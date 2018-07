Július közepén lesz a Babel Sound Fesztivál 2018 Gamelán workshoptól a boolywoodi táncházig – Merülj el a babeli rengetegben! Koncertek és interaktív programok a Babel Sound Fesztiválon A világzenei koncertek mellett olyan interaktív programok is várnak a július 16. és 22. között Balatonbogláron, amelyek révén közelebbről is megismerkedhetünk távoli kultúrák titokzatos, archaikus, színpompás szokásaival. A fesztivál és valamennyi program ingyenes. Idén mintegy 20 ország zenészei hozzák el tradicionális, vagy a modern kor lenyomatát is magán hordozó muzsikájukat a Babel Sound Fesztiválra. Sok olyan zenekart is hallhatunk majd, ami már önmagában is bábeli, hiszen többféle hagyományt gyúrnak össze egységes világgá.

A fesztivál egyik kiemelt fellépője, az indonéz reggae nagykövete, Ras Muhamad is ilyen, aki azzal vált világhírűvé, hogy elsőként ötvözte az indonéz zenét a jamaikai, rasztafári kultúrával. Muhamad tavaly már fellépett a Szigeten, idén először látogat a Babel Soundra. A világzene sokszínűségét hozza el a Marokkóban élő, de izlandi származású Heida Björg, akinek Párizsban működik a zenekara, zenéje ugyanakkor jókora balkáni életérzést is magában hordoz. A fesztiválra ismét visszatér a szicíliai, katalóniai és andalúziai zenészek találkozásából született Banda Zeitun, célja kapcsolatot teremteni a Földközi-tenger két partja között a zene eszközeivel. Az a szicíliai pásztorok, földművesek, kocsisok zenei hagyományát ötvözi elektronikával és jazzel. Itt lesz Szenegália nemzeti sztárja, Ibrahima Cissokho, aki egy énekmondó (griot) család sarjaként született, de a felmenőktől tanultakat előszeretettel fűszerezi bluessal, jazzel, és klasszikus zenei hatásokkal. A görög rembeticót a Rembetiko együttes, a török jazzt a gitáros Bilal Karaman és zenekara, míg az indiai tablajátékot Akash Bhatt prezentálja. De itt lesznek megint a féktelen energiájukról híres szerb Vrelo-s lányok is, akik jó eséllyel dobogtatják majd meg a férfiszíveket. Magyarországot pedig olyan zenekarok képviselik, mint a hipnotikus, pszichedelikus folkrockot játszó Meszecsinka, az Alpár Balázs vezette Fugato Orchestra, a mongol-orosz-magyar zenei uniót alkotó DzsinnKalaDzsi, vagy épp Maria Keck, aki már tiszteletbeli spanyollá avanzsált a flamenco zene és tánc hiteles előadójaként. Rajtuk kívül idén is a nagy számban meghívott spanyolajkú zenészek adják meg a fesztivál alaphangját. Napközben sem kell megelégednünk a Balatonban fürdéssel – persze az ingyenes strandon erre is lesz lehetőség –, de a tóparton hat nemzet interaktív sátrában kulturális tapasztalatcserére is lehetőségünk van: idén Portugália, Törökország, India, Indonézia, Olaszország és Marokkó költözik ki a Platán strandra. Mindig is érdekelt, hogyan készül az eredeti olasz spagetti tészta? Imádod a magyar borokat, de azért egy jó olasz borért bármit megtennél? Térj be az olasz sátorba, ahol saját kezeddel gyúrhatod be az ebédre valót, este pedig olasz borokat kóstolhatsz. Nem csak zeneimádó, de környezettudatos is vagy? Készíts hangszert újrahasznosított anyagokból ugyanitt! Ha szenvedélyesen vonzódsz az indonéz kultúra színpompás, misztikus világához, az indonéz sátor lesz a kedvenced. Tudj meg többet a gamelán zenéről úgy, hogy részt veszel a zenei workshopokon, ahol nemcsak a különleges hangszerek használatába, de a nyugati zenei skáláktól teljesen eltérő jávai hangrendszerekbe is belepillanthatsz! A sátorban tánctanulásra, batikolásra és bábelőadásra is sor kerül, a gyerekek pedig origami és karigimi, vagy épp bábelőadáson köthetik le szabad energiákat, vagy zenélhetnek a kifejezetten gyerekeknek szóló gamelán zenei foglalkozáson. Az indiai sátorban lesz őrületes boolywood táncworkshop, de az energikus bhangra táncokba is belekóstolhatunk. Hennafestés, batikolás, szári felpróbálás, jóga – ezek is mind az indiai sátorba vonzanak. A portugál sátorban a különleges csempetechnikákkal bíbelődhetünk, és nemzeti konyhájuk titkaiba is beleshetünk. A török sátorban lesz nemezelés és hennafestés, valamint közelebbről is megismerkedhetünk a tradicionális török fúvós hangszerrel, a ney-jel. Ha a jövőddel kapcsolatban vannak kérdéseid, azokra is választ kaphatsz a török jósnőtől, a feszültséget pedig a délutáni, török táncházban vezetheted le. Fontos újdonság idén a Zeneélmény helyszín: reggel zenészeknek szóló speciális lazító tornával indul a nap, ahol a hangszerhasználat miatt felgyülemlett feszültséget oldhatjuk. Majd a külföldről a fesztiválra érkező zenészek – és persze magyarok – egy-egy új magyar népdalt, hangszeres dallamot, tanulhatnak meg 25 percben, oldott, játékos hangulatban. Este pedig mindez átfolyik majd egy jól eső jam sessionbe, ahol rá se ismerünk majd a babeli nyelven újraértelmezett népdalokra. Az interaktív sátrak programjai a gyerekeknek is rengeteg izgalmat tartogatnak, és ha ez nem lenne elég, reggelente az Évkerék Társulat gyermekeknek szóló zenés meseelőadásával kedveskednek a szervezők a legkisebbeknek. Ha tehát szereted a jó zenét, és bele akarsz kóstolni a világba, fel akarsz fedezni új hangokat, esetleg pihenni és feltöltődni vágysz, mindezt jó társaságban, egy gyönyörű környezetben, akkor itt a helyed! [2018.07.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

