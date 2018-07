Életműkoncertet ad Budapesten a Smokie

Több mint 50 éves pályafutásának összefoglalásaként szimfonikus zenekarral, óriás kivetítővel és különleges látványvilággal megfűszerezett életműkoncertet ad a Smokie együttes Budapesten. A brit legenda a Papp László Budapest Sportarénában, november 28-án lép fel.

Kevés olyan zenekar van, amelyet több évtizede töretlenül körülvesz a rajongók szeretete és számtalan slágerrel büszkélkedhet. Ilyen a Beatles, a Rolling Stones, a Queen, az AC/DC és ide tartozik az 1965-ben alapított Smokie is.

Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, I'll Meet You At Midnight, If You Know How To Love Me, Do not Play Your Rock'n'Roll To Me, Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, Wild Wild Angels, Mexican Girl, For A Few More Dollars, Take Good Care Of My Babe – néhány sláger a páratlan életműből, amit most Magyarországon is élőben élvezhet a közönség, nem is akárhogyan.



A Smokie a Csimborasszó Produkció szervezésében különleges életműkoncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában 2018. november 28-án. A show-n sorra hallhatjuk a brit zenekar slágereit szimfonikus verzióban, miközben a háttérben kuriózumnak számító fotó és video bejátszások lesznek láthatóak pályafutásuk 50 évéből.

- Ez egy igazán látványos show lesz, amit Csehországban és Magyarországon készítünk elő. Óriási hangsúlyt fektetünk a vizuális hatásokra, világszínvonalú hang- és világítástechnikával, szélesvásznú kivetítőkkel és a legjobb szakemberekkel fogunk dolgozni. A szimfonikus hátteret az Óbudai Danubia Zenekar szolgáltatja, akikkel már olyan produkciókban is együtt dolgoztunk, mint például a Royal Christmas Gala Sarah Brightmannel, a Gregorian-nal, Amelia Brightmannel és Mario Frangoulis-szal – mondta Kárpáti András, a Csimborasszó Produkció egyik vezetője.

A Smokie első slágere, ami 1975-ben híressé tette a bandát az egész világon, az If You Know How To Love Me című dal volt. Terry Uttley, a Smokie basszusgitárosa és vokalistája így emlékszik azokra az időkre.

- Hét évig klubzenekar voltunk és nagyon sok fura helyen léptünk fel: lokálokban, rock klubokban, sztriptízbárokban. Aztán hirtelen, 1975 gyönyörű nyarán felvettük az If You Know How To Love Me című kislemezünket, és konkrétan egyik napról a másikra világsztárok lettünk. E nélkül a dal nélkül soha nem léptünk volna fel megannyi csodálatos helyen a földön. Nagyon várom, hogy ezt a dalt szimfonikus verzióban adjuk elő. Ezzel a speciális koncerttel szeretnénk emléket állítani azoknak a felejthetetlen pillanatoknak, amiket megéltünk a Smokie zenekarral. Hiszem, hogy minden rajongónk velünk lesz – mondta Terry Uttley.

A Smokie jelenlegi felállása: