Jön a VI. Óbudai Blues Fesztivál - Memphis bluestól a gerilla soulig A blues nem más, mint életérzés – vallja a VI. Óbudai Blues Fesztivál egyik amerikai fellépője, Big Daddy Willson. A július 23. és 27. közötti eseménysorozat idén is a műfaj legfontosabb hagyományaival és a legélesebb kortárs jelenével való találkozást ígéri. A magyar zenekarok mellett hallhatjuk többek között a texasi James and Blacket, a kortárs blues világviszonylatban is egyik legfontosabb előadóját, Ian Siegalt és a holland T-99-et. A blues határai kinyíltak, s a műfaj legnevesebb előadói ma már jóval szélesebb zenei világból merítenek, mint azt elsőre gondolnánk. Jó példa erre Bruce James és Bella Black 2011-ben alapított duója, a James and Black. New Orleans, Texas és Memphis zenei hagyományaiból merítenek, ám jóval túl is lépnek azon: a soul, a blues és a hiphop egyedi hibridjét hozták létre. Az általuk „Guerilla Soul”-ként nevezett műfaj a két énekes hangjára, a billentyűs hangszerekre és az erős dalszövegekre épít. Az eredmény egy táncolható, ritmusos bulizene, melynek Bella hangja olykor Nina Simone-i színezetet ad. Július 24-én a Kobuciban őket a világ egyik legjobb hangú fekete blues énekese, Big Daddy Willson követi. A funk, a soul, a gospel és a country gyökereit a bluesban újragondoló mester élete és zenéje elválaszthatatlan egymástól.



Észak-Karolinában született egy nagyon szegény családban, így a társadalmi ranglétra aljáról küzdötte fel magát a világhírig. Pályáját gospel énekesként kezdte, de egykor nehézsúlyú bokszolóként is komoly sikereket ért el. A bluest feleségének és Németországnak köszönheti, pedig szinte a bőröndjében hozta magával a műfajt Amerikából. Karrierjét ma már számtalan szakmai elismerés és tizenkét album kíséri, Óbudára saját zenekarával érkezik. A brit Ian Siegal a MOJO Magazin szerint a leginnovatívabb, legtehetségesebb és leglebilincselőbb kortárs blues előadó. Nem véletlen tehát, hogy új lemezeinek megjelenését mindig kiemelt figyelem kíséri. 2018-as All The Rage című albumára az egyre sötétebbé váló világunkról írt káprázatos dalokat. Július 25-én a magyar közönség ismét felfedezheti, miért tekintik őt olyan zenei világok autentikus örökösének, mint Tom Waits, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Son House vagy Junior Kimbrough. A napot a három bohém fiatalemberből és egy öreg kutyából verbuválódott T-99 „alternatív rootsrocktrió” koncertje zárja. Az Amsterdamból érkező banda zenéje a rock 'n' roll, a country, a surf, a punk stílusait ötvözve fordul vissza a blues alapjaihoz, megtűzdelve némi kelet-európai és dél-afrikai hangzással. Fellépéseiket a bohém karakterek, a vintage hangszerek és a színpadról áradó elképesztő energia teszi feledhetetlenné. Július 26-án The Pontiac és Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt & His Combo mellett Little G. Weevil lép színpadra, akinek zenei világa és szellemisége több mint fél évtizede a fesztivál a szimbóluma is: hidakat teremtve köti össze a blues eredeti, tengerentúli és hazai kultúráját. A koncertek mellett különleges és atipikus blues-hangszereket bemutató workshopok, a műfaj gyökereiről szóló kerekasztal-beszélgetések és a blues hazai és tengerentúli történetét feltáró filmvetítések is várják a közönséget. [2018.07.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

Énekesnőt dallamos poprockhoz zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2018.07.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu