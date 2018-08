Képgalériák • Zorall sörolimpia 2018

Idén is lesz Zorall Sörolimpia Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre a Zorall Sörolimpia. Az eredetileg zenekari táborból indult 4 napos fesztiválnak az alsóörsi Pelso Camping ad otthont. A tavalyi év a Sörolimpián a jubileumról szólt, 2018-ban ezt a feelinget a szervezők még több hazai zenekarral fejelték meg. Így a két színpadon idén olyan nagyágyúk teszik tiszteletüket, mint a Tankcsapda, az Edda, az Ossian, a Kárpátia, a Republic, és a Road, valamint a Leander Kills, az AWS, a Zorall, a Fish!, a Kalapács, a Dorothy, a Junkies, az Omen, a P.Box, az Alvin és a Mókusok és még sokan mások! Augusztus 23-án pedig a Tankcsapda, a Sing Sing, a Sex Action és a Moby Dick zenekar ünnepli a legendás 1993-as Masters of Rock 25 éves évfordulóját! A fesztivál méltóan viseli az olimpia nevet, hiszen napközben rengeteg sportprogram közül választhatnak a fesztiválozók. Már hagyomány jelleggel ülnek nyeregbe minden reggel a bringások, hogy közösen letekerjék az előző este átmulatott éjszakát. De a focirajongók se unatkoznak, hiszen a kispályás mérközésen nem kevesebb, mint 30-40 csapat küzd majd meg egymással. A motorosok kedvéért pedig napközben több szervezett motoros túra is indul. A helyszín közvetlenül az alsóörsi vízparton helyezkedik el, így a látogatók a koncertek mellett egész nap élvezhetik a Balatont. Gyere el Te is Magyarország legnagyobb rockházibulijára augusztus utolsó hétvégéjén! Elővételes jegyek a ROCK1.hu online hálózatában kaphatóak!

Kattints: https://jegy.rock1.hu/sorolimpia-2018 Jegyárak:

Hetijegy: 11.999 Ft a készlet erejéig, ami magába foglalja a sátorhelyet a fesztivál területén

Napijegy: 3.999 Ft (augusztus 20-ig) később és a helyszín 4.499 Ft

Hétvégi jegy: 7.999 Ft

Szállás: www.pelsocamping.hu

