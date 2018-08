Ezt hallanod kell! "Ha szeretnél" - gyönyörű dallal jelentkezett a magyar énekes Ki ne emlékezne a „Kérek egy kulcsot a szívedhez”, a „Fiatal szerelem” vagy a „Minő guminő” dalokra? Emlékezni kell, hiszen a kilencvenes években ezekre a slágerekre tombolt az ország, a lírai dallamokra pedig tízezrek vallottak egymásnak szerelmet. V1tamin, a dalok zeneszerzője most visszatért, s immáron szóló előadóként hozta el 23 év után a szerelmesek vadonatúj himnuszát. „Ha szeretnél” címmel készült el V1tamin, azaz Móré András debütáló dala, amelyhez látványos videoklipet is készített a Happy Gang egykori énekes-zenésze. Nem csak a szerzemény, de a videoklip is különlegesre sikerült, hiszen a Balatonon forgatott mini-moziban a vízben való zenéléstől a zongora felgyújtásáig minden megtörténik – pontosan úgy, ahogyan egy viharos szerelemben a romantikus kezdéstől a fájó búcsúig. Visszatért! „Nem csak a klip lett különleges, de már a forgatás sem volt mindennapi, annyi előkészületet igényelt. Számtalan kalandot éltünk át a felvételek közben a stábbal a magyar tengernél. A dal szövegét Valla Attila barátom írta, és az egyik legszebb szövegű nótám lett – meséli V1tamin. – Szeretném, ha ez a szerzeményem is legalább olyan utat járna be, mint annak idején a Kérek egy kulcsot a szívedhez, amit a mai napig kívülről fújnak az emberek. Örülök, hogy a régi slágereim sem koptak ki a zenei lejátszókból, de épp itt volt már az ideje frissíteni a listát. Sokminden történt velem az elmúlt esztendőkben, jó és rossz dolgok egyaránt, s ezeket a megélt élményeket dallá formálom. Ígérem, mostantól aktívabb leszek a zenei életben, és mindent megteszek azért, hogy újabb évtizedekre ellássam a toplistákat slágerekkel.” [2018.08.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Swan Beatles koncerthez tagokat keres zenekar [2018.07.30.]

