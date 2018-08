Képgalériák • Jazzpiknik 2018 - 1. nap Angyali hangok és ördögi buli a Jazzpikniken A Paloznaki Jazzpiknik a szokásos időben, augusztus első hétvégéjén kerül megrendezésre, és idén a pénteki nappal indult be igazán az élet a Balaton partjához közeli kis falucskában, hiszen a fesztivál 7. évében már négy színpadon fellépő hazai tehetségekkel és nemzetközi sztárokkal várják az igényes zenére vágyó közönséget. Könnyes búcsú A fesztivál himnuszát jegyző Fábián Juli a szervezők személyes barátja is volt, elvesztése pótolhatatlan űrt hagyott hátra. Ahogy azt a róla elnevezett színpad megnyitóján elmondták, Juli ezen a színpadon történt fellépése még 2012-be inspirálta őket leginkább arra, hogy tovább vigyék, még nagyobbá tegyék ezt a fesztivált. Ugyanis akkor csupán egy minifesztiválnak indult a Jazzpiknik, de amikor látták, hogy Juli koncertjének helyszínén, a Tájház udvarán milyen rengetegen akartak jelen lenni, és a környező utcákon kinnrekedtek is önfeledten hallgatták és élvezték Juli előadását, tudták, hogy ennek folytatásának kell lennie. A Random Trip idén a Zoohacker Orchestrával kiegészülve tért vissza a Paloznaki Jazzpiknikre, hogy a szabad improvizáció mellett néhány dal erejéig szeretett énekesnőjük, Fábián Juli emléke előtt is tisztelegjen. A koncerten közreműködött Tóth Vera, Big John Whitfield, Carl Avory és MC Kemon is. Mindannyian nagy tisztelettel és szeretettel emlegették Julit, könnyektől csillogó szemmel, de mosollyal az arcunkon adták elő a Jazz & Wine-t, a Like a Child-ot és a többi dalt. A koncert után a helyszínen jelenlévő többszáz ember fél percre teljesen elcsendesült, így emlékezett az angyali énekesnőre - igazán felemelő pillanat volt. Nosztalgia party Rövid átállás után lépett színpadra a Soul II Soul csapata, a közönség nagyobb része talán erre a csapatra volt leginkább kíváncsi. Fiatalságunk zenéjét akkoriban csak a diszkókban hallgattuk, évtizedekkel később hallhatjuk, láthatjuk őket élőben is a nyári fesztiváloknak köszönhetően. A közönség tehát nyitott volt a jó bulira, bár láthatóan a „Hello Budapest!” köszöntések nem arattak nagy tetszést itt vidéken. A lemezlovas matuzsálem Jazzie B a formáció eredeti énekesnőjével, Caron Wheelerrel érkezett, de két helyes táncoslábú vokálos és két csinos hegedűs lánnyal, valamint egy feketebőrű szőke dívával kiegészülve táncoltatták meg a közönséget. Persze mindenki a Back To Life-ra ropta legjobban, de jó volt újra hallani a Keep On Movin’-ot és a Get A Life-ot is. Ördögi(en jó) zenészek Az Electro Delux francia zenészei és amerikai énekese állítólag nem aludtak semmit a koncert előtti 24 órában, a koncert során mégis úgy éreztük, hogy energiaszintjük az egekig ér. Elegáns öltönyös, nyakkendős pasikkal telt meg a színpad, lazaságban azonban nem volt hiány. 3 fúvós, basszusgitáros, dobos és billentyűs alkotja a bandát, aminek a frontembere egy igazán karizmatikus pasi, olyan George Clooney hasonmás, Robbie Williams energiáival megáldva. Ütős volt a hangzása a ’Liar’ és a ’Devil’ című számoknak, ne tévesszenek meg a dalcímek, üzenetük egyértelműen pozitív. Akkora elánnal vették be a színpadot, hogy a közönség egyszerűen nem tehetett mást, csak táncolt és tapsolt a funk és jazz groove-okra. Az instrumentális számok is pergően, frissen szóltak, de amikor az énekes kezelésbe vette a közönséget, megragadta, nem engedte: megénekeltette, megtáncoltatta, legugoltatta, megugráltatta, a padsorokban ülőket pedig felállítatta. Mindeközben persze hangsúlyozta, hogy az Electro Delux tulajdonképpen a közönség maga, mert a közönség nélkül sehol sem lennének és hogy az ilyen koncerteken ők legalább annyit kapnak a közönségtől, amennyit nekünk ők adnak. Éjfél után tíz perccel lett a koncertnek vége, fizikailag fáradtan, érzelmileg teljes mértékben feltöltődve hagytuk el a fesztivál helyszínét, de már gondolatban a következő Jazzpiknikes napot tervezgetve. frk4muzik - [2018.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.08.04.]

